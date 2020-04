CORONAVIRUS | Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Orice persoană care lucrează într-un spital dedicat COVID-19 și care a avut legătură cu un pacient infectat va primi stimulentul de 2.500 de lei (VIDEO)

Ministrul Sănătății a continuat turul de forță la spitalele COVID-19 din România. Nelu Tătaru a mers, sâmbătă, la Sfântu Gheorghe, acolo unde a vorbit, printre altele, despre criteriile privind acordarea stimulentelor pentru medicii aflați în lupta cu noul coronavirus. Totodată, ministrul a explicat și care sunt motivele pentru care România nu a reușit să ajungă la capacitatea maximă de testare.

Nelu Tătaru a precizat care vor fi criteriile în baza cărora personalul medical va primi stimulentele.

"După cum aţi putut vedea, legislaţia care a fost elaborată cuprinde orice persoana care lucrează într-un spital dedicat COVID şi care a avut legătură cu o persoană infectată COVID, de la poartă până la ieşire. Asta trebuie să specifice fiecare manager în parte. Am şi lăsat libertatea coordonatorului sau şefului să nominalizeze aceste persoane. Noi, de la centru, nu putem şti care sunt aceste persoane, dar cei de aici le pot identifica", a declarat ministrul Sănătății.

În acest context, amintim că ministrul Fondurilor europene, Marcel Boloș, a anunțat recent că stimulentul de 2.500 lei/lună pentru personalul medical care luptă cu pandemia de COVID-19 va fi decontat din fonduri europene.

De acest stimulent vor beneficia medicii, personalul medico-sanitar, paramedical și personalul auxiliar.

Totodată, Nelu Tătaru a spus că deocamdată numărul cazurilor de COVID-19 continuă să fie pe o curbă ascendentă în țara noastră.

”Odată cu scăderea numărului de cazuri, putem avea și o relaxare mai mare. Nu recomand relaxarea deocamdată. Suntem pe o curbă ascendentă, chiar dacă ascensiunea nu mai este așa de abruptă, suntem în acea fază de dinți de fierăstrău, avem încă decese, avem persoane în terapie intensivă”, a spus Nelu Tătaru.

Ministrul a vorbit și despre problemele sistemului medical de a utiliza la capacitate maximă cele 70 de puncte de testare Real Time PCR.

”Avem 70 de puncte de testare care pot face până la 10.000 de teste. Acest număr este dat de potențialul aparatelor, dar acest potențial trebuie suplinit și de potențialul uman. Acest personal trebuie să meargă la o instruire, iar 3-4 zile de instruire nu pot compensa o experienţă de 10-20 de ani. Şi atunci aceste aparate vor face mai puţine teste decât pot ele în realitate. Suntem, în acest moment, la 6.000-6.200 de teste care se fac pe zi, din potenţialul de 10.000”, a mai spus Nelu Tătaru.

Cele mai recente date anunțate de Grupul de Comunicare Strategică arată că, în România, au fost confirmate 10.635 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 218 mai multe față de raportarea făcută vineri.

Cel mai mare focar de COVID-19 din România rămâne cel din județul Suceava, unde au fost confirmate 2.499 de cazuri de contaminare. Urmează Capitala cu 1.150 de infectări.

Alte județe cu sute de persoane testate pozitiv sunt: Arad (495), Hunedoara (455), Neamț (428), Timiș (418) și Botoșani (410).

La polul opus, județele cu sub 30 de cazuri de contaminare sunt: Sălaj (29), Vâlcea (23), Olt (22), Brăila (20), Harghita (19) și Buzău (15).

Bilanțul deceselor a ajuns la 608.

