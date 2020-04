CORONAVIRUS | Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Suntem aproape de vârful pandemiei. Se pune problema dacă în vârful pantei ajungem la 10.000-12.000 de pacienți sau mai mult (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat duminică, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că România se apropie de vârful pandemiei de COVID-19, fiind, în acest moment, încă pe panta ascendentă. Totodată, Tătaru a precizat că pe teritoriul țării noastre există mai multe focare de coronavirus care trebuie supravegheate cu atenție. De asemenea, o atenție deosebită trebuie îndreptată înspre cadrele medicale, cărora ministrul le-aa recomandat să fie extrem de prudente atât în ceea ce privește folosirea echipementelor de protecție, cât și atunci când de pune problema contactului cu alte persoane suspecte de infecția cu SARS-CoV-2.

”Suntem aproape de vârful pandemiei, dar suntem pe partea ascendentă. Avem o creștere progresivă. În ultimele zile am avut acea așezare, un oarecare platou în dinți de fierăstrău, în care am avut 190 de cazuri la începutul săptămânii, 306, 468, 321, 218, iar azi 401. Și capacitățile de testare au crescut, avem o capacitate a aparatelor de aproape 10.000 de teste pe zi, se lucrează în jur de 8.000, spre 9.000 de teste pe zi, dar avem și focare în desfășurare. Acum suntem în momentul în care mergem în continuare pe o distanțare socială și pe o izolare voluntară. Sunt focare care, în acest moment, amenință persoane instituționalizate, persoane care supraveghează, precum și corpul medical. Avem încă cele șase județe, după Suceava și București, care sunt cu desfășurare intracomunitară: Arad, Hunedoara, Timiș, Botoșani, Neamț. Un focar liniștit este Brașovul, deși în cursul săptămânii trecute am avut patru cazuri care au fost dirijate către terapie intensivă la București, unul dintre ele decedând pe drum. Sunt șase județe care merită toată atenția, dar trebuie urmărite în continuare focarele din corpul medical pentru care recomand prudență, precauție și atenție la tot ce înseamnă echipamente și contactul cu persoane care, în acest scenariu, sunt toate suspecte de infecție COVID”, a declarat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă este posibil ca până la data de 15 mai, România să intre într-un nou scenariu de răspuns la pandemia de coronavirus, ministrul Sănătățiii a răspuns: ”Nu. Noi avem un scenariu 4, care presupune confirmarea a peste 2.000 de pacienți. Se pune problema dacă în vârful pantei ajungem la 10.000-12.000 de pacienți sau mai mult, 15.000-20.000. Asta depinde doar de noi, de izolarea pe care ne-o impunem, de distanțarea socială și depinde efectiv de transmiterea comunitară. Cu cât respectăm aceste reguli, cu atât transmiterea comunitară va fi mai scăzută și atunci vom avea un număr mai mic de cazuri și vârful pantei va fi mai aproape”.

De asemenea, întrebat dacă în zilele viitoare va crește capacitatea de testare în România, Nelu Tătaru a răspuns: ”În acest moment, noi evaluăm fiecare laborator care vrea să intre în relația cu Ministerul Sănătăți în capacitatea de testare. Până acum avem 70 de puncte. Aparatele pot prelucra până la 10.000 de teste pe zi, dar nu contează doar aparatul, ci și mâna specialistului. Facem până la 9.000 de teste pe zi. Sunt unele centre care testează mai mult, altele care testează mai puțin, dar atunci când vom avea un rezultat al unui test venit în 24 de ore cel târziu, putem spune că avem o capacitate de testare care să ne asigure testele de care avem nevoie”.

Potrivit datelor raportate duminică de Grupul de Comunicare Strategică, la nivel național au fost confirmate 11.036 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, cu 401 mai multe decât cele anunțate sâmbătă. 236 de pacienți sunt internaț la terapie intensivă. Bilanțul deceselor a ajuns la 608. De asemenea, 3.054 de persoane au fost declarate vindecate și externate din unitățile medicale.

