CORONAVIRUS | Ministrul Sănătății: ”O mască se folosește între 2 și 4 ore. Dincolo de acest interval poate deveni ea însăși un pericol” / Medicul Radu Țincu: ”Oamenii trebuie să-și dezvolte un comportament rațional de utilizare a măștilor” (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat duminică, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiuniii ”Dosar de politician”, că românii trebuie să știe că măștile de protecție trebuie schimbate după maximum patru ore pentru că altfel se transformă într-un real pericol pentru sănătatea celor care le poartă. Ministrul a făcut aceste precizări în contextul în care președintele Klaus Iohannis a anunțat recent că începând din data de 15 mai, în România va începe o relaxare a restricțiilor impuse pentru a face față pandemiei de COVID-19, iar de atunci, cetățenii vor fi obligați să poarte măști de protecție în spațiile publice închise și în mijloacele de transport în comun.

„Masca se folosește doar când suntem în spații închise sau în mijloacele de transport în comun. În celelalte spații se folosește doar în condițiile în care avem o boală respiratorie și putem infecta noi. O mască se folosește între 2 și 4 ore. Dincolo de acest interval poate deveni ea însăși un pericol pentru că la nivelul ei se pot aduna secreții”, a explicat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă România are capacitatea de a pune pe piață zeci de milioane de măști începând din 15 mai, ministrul a răspuns: ”În acest moment, nu, dar odată cu reluarea activității, bănuiesc că fiecare unitate de producție, fiecare farmacie își va putea face aceste aprovizionări”.

De asemenea, întrebat ce informații ar trebui să ceară de la farmacie românii care vor să-și cumpere măști, pentru a se asigura că achiziționează un produs sanitar care asigură protecție, Nelu Tătaru a răspuns: „Trebuie să ceară caracteristica tehnică a acestei măști și avizarea de către Ministerul Sănătății sau de către Ministerul Apărării”.

La rândul său, Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a declarat în cadrul aceleiași emisiuni, că și măștile din bumbac pot asigura protecția necesară, dacă sunt produse sub supravegherea specialiștilor din domeniul medical.

”Este evident că în momentul în care se va impune utilizarea măștilor de protecție, în mod clar va exista o presiune foarte mare pe producători și vor exista și oferte care încearcă să reproducă aceste măști. Măștile chirurgicale sunt cele care respectă un anumit protocol, ele sunt destinate, dincolo de a fi folosite de populație în această pandemie, folosirii în spital, în sala de operație și reprezintă o barieră fizică, astfel încât să fim protejaați mai bine. Se va pune întrebarea dacă vor exista suficiente astfel de măști pentru a fi furnizate populației. În contextul în care există această presiune globală, în mod clar va trebui să începem să producem măști textile, care vor trebui să fie realizate sub directa supraveghere a profesioniștilor din domeniul medical. O mască din bumbac, dacă este produsă corect, cu acele pliuri, cu acea bandă metalică care să izoleze zona superioară a nasului, cred că putem să realizăm măști de protecție din bumbac, similare cu cele chirurgicale”, a explicat medicul.

De asemenea, acesta a precizat că, din momentul în care purtarea măștilor va deveni obligatorie, oamenii trebuie să dezvolte un comportament rațional de folosire a acestora.

”Problema derivă și din faptul că multe dintre măști se vor deteriora, deci va trebui să fie un număr suficient de mare de măști pe piață ca populația să le poată folosi. (...) Aceste măști, dacă nu sunt deteriorate, nu sunt distruse, pot fi reutilizate. Dacă le lăsăm câteva zile la aer, virusul moare de pe suprafața lor și ulterior putem să le reutilizăm. Cred că oamenii trebuie să-și dezvolte un comportament rațional de utilizare a acestor măști”, a mai spus Radu Țincu.

Potrivit datelor transmise duminică de Grupul de Comunicare Strategică, în România sunt confirmate 11.036 de cazuri de infecție cu noul coronavirus. Bilanțul deceselor a ajuns la 619. Totodată, 3.054 de pacienți au fost declarați vindecați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.