CORONAVIRUS | Ministrul Sportului, Ionuț Stroe, a prezentat condițiile în care se pot relua antrenamentele în cazul sporturilor individuale în aer liber, începând din 15 mai (VIDEO)

Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a prezentat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, măsurile referitoare la reluarea activităților sportive începând din data de 15 mai, atunci când România va ieși din starea de urgență, impusă pe fondul pandemiei de coronavirus, și va intra în starea de alertă. Ministrul a subliniat că va fi vorba despre o reluare graduală a activităților sportive, măsurile fiind stabilite după ce au fost studiate modele similare din Uniunea Europeană și âîn urma unor consultări cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Stroe a precizat că s-a convenit astfel, asupra unui set de reguli care va fi actualizat la fiecare două săptămâni și care este ”fundamentat atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere medical”.

”Peste tot în lume, sportul a fost una dintre cele mai afectate domenii și printre primele închise de pandemie. În acest moment, încercăm să găsim soluții pentru a redeschide activitățile, în condiții de maximă siguranță pentru toți. Dorim să redeschidem cât mai multe discipline sportive, și o vom face, dar gradual, cu maximă precauție. (...) Din data de 15 mai se va relua o serie întreagă de sporturi care se vor desfășura individual și în aer liber. (...) Nu vorbim aici de o simplă alergare în parc pe care o putem face și acum, ci de sporturile practicate în regim organizat, în baze sportive special destinate, sporturi care se pot practica individual, în grupuri nu mai mari de trei persoane, în aer liber și chiar în bazele sportive”, a explicat ministrul.

Astfel, începând din data de 15 mai se vor putea practica următoarele discipline sportive: aeronautică, alpinism, atletism (probele de alergare, aruncarea ciocanului, aruncarea discului, aruncarea greutăţii, aruncarea suliţei), automobilism, kaiac (kaiac sprint, rafting, stand-up paddle, kaiac pe ape repezi), canotaj, ciclism (ciclism rutier, mountain bike), echitaţie, golf, karting, motociclism, tenis (proba de simplu), tir cu arcul, tir sportiv, yachting (windsurfing, bărci cu vele) și pregătire fizică generală (exerciții în aer liber, făcute individual, exerciții care țin de tehnica și școala alergării, exerciții cu propria greutate).

Totodată, Ionuț Stroe a precizat că în situația în care aceste discipline sunt practicate în aer liber, ar în interiorul unor baze sportive, acestea din urmă trebuie să îndeplinească mai multe condiții de siguranță din punct de vedere sanitar.

Astfel, bazele sportive trebuie să fie împrejmuite și asigurate cu pază. La intrare, trebuie efectuat un triaj epidemioligic al celor care participă la activitatea sportivă, care va presupune, printre altele, măsurarea temperaturii. Accesul în interiorul bazei sportiva va fi permis doar în funcție de capacitatea acesteia, iar dacă este posibil, se va face pe bază de programări, astfel încât să fie evitată aglomerația și să existe timp suficient pentru dezinfectarea spațiului între utilizatori.

De asemenea, în bazele sportive nu va fi permis accesul spectatorilor și va fi interzis accesul public în spațiile cu risc epidemiologic major, cum sunt dușurile, saunele, vestiarele, sălile de masaj sau cele de fitness.

Despre reluarea activităților spotive a vorbit și președintele Klaus Iohannis, marți. Șeful statului a precizat atunci că, începând din data de 15 mai, sportivii profesioniști ”își pot relua cantonamentele în condiții speciale de igienă, de verificări medicale, însă competițiile sportive, în această primă etapă, nu vor începe. (...) Pentru sportivii amatori este posibil să-și reia activitatea doar acolo unde se face sport individual - sport individual, inclusiv dacă se folosește o bază sportivă, dar numai în aer liber”.

Pe 4 mai, președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu va prelungi starea de urgență, din data de 15 mai aceasta urmând a fi înlocuită cu starea de alertă.

