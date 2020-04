Încă o raclă cu sfinte moaşte a fost scoasă la luptă cu pandemia. Miercuri, Arhiepiscopia Argesului si Muscelului a organizat o procesiune cu moastele Sfintei Muceniţe Filofteia de la Curtea de Arges, îm speranţa că forţele divine vor mai potoli expansiunea SARS-COV2.

Racla cu Sfintele moaste a plecat de la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeş în jurul orei 09:00, după ce Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic Argeşeanul, Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, a rostit Rugăciunea specială pentru încetarea epidemiei şi Rugăciunea către Sfânta Muceniţă Filofteia, a informat Arhiepiscopia Argeşului şi Muscelului.

Ocrotitoarea Spirituală a Arhiepiscopiei a trecut prin faţa bisericilor centrale şi a spitalelor din Curtea de Argeş, călătorind apoi şi prin alte municipii şi oraşe din judeţ.

Credincioşii au fost îndemnati să urmărească procesiunea de la fereastră, de la balconul locuinţei sau de la locul de muncă, "unindu-se în rugăciune", fără a se alătura procesiunii în vreun fel, se artă într-un comunicat emis de episcopie.

