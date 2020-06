CORONAVIRUS | Monica Anisie: Avem nevoie de mai mulți profesori la supravegherea examenelor / Infrastructura nu oferă posibilitatea distanţării. Căutăm soluții pentru noul an şcolar (VIDEO)

Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat că instituția pe care o conduce va căuta soluții pentru desfășurarea următorului an școlar în cele mai bune condiții sanitare, în contextul epidemiei de coronavirus, dat fiind că, acum, infrastructura sistemului de învățământ nu permite distanțarea fizică de doi metri între elevi. Aceasta a precizat că decidenții se vor uita și la modul în care alte state au rezolvat problema. Referitor la sesiunile speciale de Bacalaureat și Evaluare Națională, ministrul Educației a ținut să dea asigurări că toți elevii vor avea șanse egale. A mai precizat, de asemenea, că școlarii care au apucat să dea câteva probe la prima sesiune nu vor mai fi nevoiți să le repete la cea specială. Anisie a mai susținut că o problemă ține de numărul insuficient de cadre didactice necesare pentru supravegherea elevilor.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat că, după terminarea examenelor, ministerul va căuta soluții pentru buna desfășurare a viitorului an școlar, în condițiile în care deocamdată infrastructura nu permite distanțarea fizică de doi metri între persoane.

„În funcţie de evoluţia epidemiologică la nivelul ţării noastre, va trebui să gândim măsurile cele mai bune pentru elevi şi pentru profesori. Includem şi această distanţare fizică. Infrastructura şcolară acum nu oferă această posibilitate şi de aceea trebuie să ne gândim cum anume am putea pune în practică o astfel de situaţie”, a declarat Monica Anisie, pentru Digi24.

Aceasta a mai precizat că ministerul va analizat cum anume au rezolvat alte state această problemă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.