CORONAVIRUS | Mugur Mihăescu, criticat pentru participarea la mitingul din Piața Victoriei (VIDEO)

Mugur Mihăescu, cunoscut pentru interpretarea personajului Garcea din Vacanța Mare, a participat, duminică, la mitingul din Piața Victoriei, organizat pentru a manifesta față de legea carantinei impusă în contextul pandemiei declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2, care a generat o adevărată criză economică la nivel mondial, actorul fiind aspru criticat de internauți.

Mugur Mihăescu, criticat pentru participarea la protestul organizat pentru a manifesta față de legea carantinei impusă în contextul pandemiei de Covid-19

Actorul, care deține afaceri în domeniul HORECA, și-a anunțat participarea la miting pe pagina sa de Facebook.

”Eu ma duc in Piata Victoriei sa ajut guvernul. Vorbesc serios. Daca si tu vrei, te astept acolo. Te rog sa ai masca la tine. Si asta am vorbit-o serios!”, a scris el.

Ulterior acesta a fost criticat de mai multe persoane pentru acest gest.

”Ma uitam pe Pro TV când eram mic și te admiram foarte mult, întotdeauna am crezut ca ești un om la fel de amuzant și de talentat și in viața reala ba chiar ți am privit și vlogurile și am încercat mereu sa stau aproape de ceea ce creezi și înțeleg ca este greu de întreținut viața ca patron de pub pe timp de pandemie, dar de când a început, dai dovada doar de lacomie și propriu-interes, tot ceea ce expui este înspre a te ajuta pe tine și afacerea ta fără sa te gândești la riscurile care sunt cu adevărat reale. Ma uitam la Vacanța Mare și credeam ca faci asta pentru ca îți place sa faci oamenii sa râdă și mi s a părut mereu ca văd in ochii tai bucurie când joci.

Nu zic ca ce faci acum e greșit, am ales doar sa mi arat dezamăgirea mea fata de un actor pe care îl apreciez mult”, a scris o persoană la anunțul său.

”(...) Pt că ai 2 pub uri, acum incurajezi lumea să iasă în stradă că să fie și mai rau? Pub-urile tale 1 vs. Viața oamenilor 0. Mi ai plăcut că actor. Acum prefer sa te evit”, a transmis un alt admirator al actorului.

Mugur Mihăescu a susținut un discurs la protest, arătându-se revoltat în privința deciziilor care ar putea fi luate de Guvern în ceea ce privește restricțiile.

Discurs Mugur Mihăescu

„Nu mi-a fost frică atunci, nu mi-e frică acum! Să apărăm cu toții România. Să nu ne mai învrăjbim, să nu ne dăm capete în gură unul altuia! Libertatea e ceva cu care ne naștem. Fiți civilizați, fiți decenți. Cel mai greu e să facem revoluția aici. Stilul acesta de revoluție l-aș dori de la societatea asta. (…) Cine spunea că n-am curajul să ies în piață și că mă ascund în fața unui calculator. N-am făcut-o în ’89 și nu o fac nici acum”, a spus acesta.

Și această acțiune a fost criticată de internauți.

”Peste cateva saptamanii ajungeti in spitale sa va fie rusine nu aveti masti si nici distanta”; ” Tu lipseai (...)! Daca nu aveai terasa in centrul vechi nu ieseai”, sunt unele dintre comentariile publicate.

Ludovic Orban: Credeți că mitingul din Piața Victoriei s-a născut din senin? Există un adevărat bombardament de informații false

Reamintim că, Ludovic Orban a sugerat, duminică seară, că mitingul din Piața Victoriei, la care s-au adunat sute de persoane pentru a protesta împotriva proiectului privind carantina și izolarea, a fost pregătit din timp și a mărturisit că nu înțelege nemulțumirile legate de portul măștii, în condițiile în care aceasta este „principala formă de apărare” împotriva COVID-19.

Premierul a declarat că „un adevărat bombardament de informații false”, prin care este negată existența noului coronavirus.