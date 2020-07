CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: „6.000 – 7.000 de teste sunt zilnic în aşteptare”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, duminică, la Iaşi, că există zilnic 6.000-7.000 de teste în aşteptare, cele 133 de laboratoare care fac teste pentru depistarea noului coronavirus fiind suprasolicitate.

Oficialul a afirmat că soluţia pentru această problemă este suplimentarea cu o tură, respectiv laboratoarele să lucreze în trei schimburi în loc de două, cum se întâmplă în prezent.

„În acest moment avem 133 de puncte de testare, cu o medie de 19.000-20.000 de teste făcute, într-un ritm de două ture pe zi. În condiţiile în care aceste laboratoare vor avea şi capacitatea de trei ture pe zi, atunci putem să ne ducem spre 27.000-28.000 de teste pe zi şi pot fi compensate odată cu venirea cererilor de teste pentru cei care pleacă în concediu, la cerere. Au ajuns ca o mare parte din teste să rămână în aşteptare, cum sunt 6.000-7.000 de teste pe zi. Doar mărirea capacităţii acestor puncte pe care le avem acum, 133 de puncte, cu o tură suplimentară poate ajunge cu aceste teste la zero”, a spus Nelu Tătaru, conform News.ro.

Nelu Tătaru: „Suntem într-un moment dificil, vom avea două săptămâni destul de grele”

Ministrul Sănătății a vorbit și de creșterea alarmantă a cazurilor de coronavirus, menționând că România se află într-un moment dificil, iar următoarele două săptămâni vor fi destul de grele.

„Suntem într-un moment destul de dificil, vom acea două săptămâni destul de grele pe care, în contextul în care apare şi legea marţi, o să le putem gestiona, dar trebuie o colaborare, atât din partea agenţilor economici cărora le-am facilitat redeschiderea unor afaceri în contextul relaxărilor, cât şi populaţiei civile care ar trebui să respecte normele de aplicare a acestor relaxări”, a spus Nelu Tătaru.

El a declarat că, atâta timp cât autorităţile au fost lăsate să ia măsurile pe care le-au considerat de cuviinţă, evoluţia pandemiei a fost una favorabilă, ulterior, siutația s-a schimbat.

„Când am putut decide şi am putut trata aşa cum consideram noi, am avut o evoluţie favorabilă. Când a intervenit acea măsură de relaxare, dar nu acela a fost pericolul, ci acea neîncredere, acea bagatelizare, acele îndemnuri de a nu respecta…Când vine din partea unei forţe politice, când vine din partea unor oameni care reprezintă ceva în statul român, când vine din partea unor lideri de opinie, totul devine foarte greu", a precizat ministrul Sănătății.

Nelu Tătaru: „Ar putea fi introduse restricții pentru funcționarea teraselor, în funcție de evoluția epidemiei de COVID-19”

Totodată, ministrul a afirmat, duminică, că în funcție de evoluția epidemiei de COVID-19 din România ar putea fi introduse o serie de restricții pentru funcționarea teraselor, precizând că autoritățile nu doresc să facă acest pas și că doresc „ca toată lumea să conștientizeze” și să respecte regulile de siguranță sanitară.

„În funcţie de evoluţie, vor fi şi anumite restricţii. Noi nu vrem să fie restricţii. Noi vrem ca toată lumea să conştientizeze şi să respecte acele norme”, a răspuns Nelu Tătaru când a fost întrebat dacă ia în calcul posibilitatea ca terasele să se închidă la ora 22.