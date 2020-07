CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: Avem 840 de paturi la terapie intensivă. 112 bolnavi sunt intubați, din cei 377 care sunt internați la ATI (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a anunțat în debutul ședinței de Guvern de miercuri, că în acest moment, la nivel național există 840 de paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu COVID-19, iar din cele 377 de persoane internate, în prezent, în secțiile de ATI, 112 sunt intubate. În acest context, premierul Ludovic Orban a insistat asupra importanței creșterii capacității de terapie intensivă, atât la nivelul Capitalei, cât și în alte zone ale țării.

„Avem astăzi, la zi, 840 de paturi la terapie intensivă, cu tot ceea ce este necesar. În acest moment, 112 bolnavi sunt intubați, din cei 377 care sunt internați la ATI”, a declarat Nelu Tătaru.

”Aici poate ar trebui găsită o soluţie, mai ales cei care au ieşit de pe ventilaţie şi li s-a ameliorat starea de sănătate, poate putem organiza nişte secţii intermediare, unde să poată fi oxigenaţi, astfel încât să putem disponibiliza paturi în cazul în care e necesară tratarea unor pacienţi la terapie intensivă”, a propus premierul Ludovic Orban.

În ceea ce privește suplimentarea paturilor de ATI pentru tratamentul pacienților cu COVID-19, Orban a precizat: ”Aici am discutat de creșterea capacității în București. E vorba de Spitalul Județean Ilfov, de Spitalul Witting CFR 1, de secția externă de la Elias care a fost realizată de «Dăruiește viață», de asemenea, trebuie operaționalizat, nu pentru patru ATI, spațiul organizat la Chitila și spațiul din Pipera, care ține de «Victor Babeș»”.

”Acolo sunt 500 de paturi. O să operaționalizăm, în primă fază, 100 și, în cursul săptămânii viitoare, până la 500”, a adăugat ministrul Nelu Tătaru, care a spus că se are în vedere creșterea capacității de tratare la terapie intensivă și la Brașov, Cluj și Târgu Mureș.

În acest context, Ludovic Orban a vorbit despre necesitatea detașărilor cadrelor medicale pentru tratarea pacienților cu coronavirus în unitățile medicale în care personalul este insuficient. A vrut să fie mai frumoasă şi şi-a injectat ulei de gătit în faţă. Cum a arătat după? Ca un monstru

”Trebuie ca pe toate spațiile să asigurăm toate cadrele medicale, dacă nu merge prin voluntariat, atunci prin detaşare. Trebuie făcută o evaluare foarte serioasă a personalului are există în secţiile ATI a spitalelor non-COVID. Trebuie făcută evaluarea realistă a numărului de cazuri pe care le tratează şi detaşaţi toţi aceia care nu au activitate sau nu au încărcare suficientă în activitate. Aici chiar cred că trebuie făcut apel la empatie. Eu nu cred că un medic sau cadru medical poate lăsa un pacient ne tratat”, a mai spus Ludovic Orban, solicitând și pregătirea unei noi linii de apărare ”în cazul în care creşte numărul de pacienţi”.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat miercuri că, în ultimele 24 de ore, au fost depistate cu coronavirus încă 1.182 de persoane, iar 30 pacienți cu COVID-19 au murit. Astfel, bilanțul epidemiei a ajuns la 458.235 de infectări și 2.269 decese. În secțiile de Terapie Intensivă sunt internați în acest moment 377de oameni, un nou record în țara noastră.

Autoritățile mai anunță că 26.446 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.870 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 1.154.228 de teste Covid-19. Dintre acestea 22.049 au fost efectuate în ultimele 24 de ore.

