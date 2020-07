CORONAVIRUS | Nelu Tătaru, avertisment dur: „Suntem într-un moment dificil, vom avea două săptămâni destul de grele”

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, duminică, în contextul creșterii accelerate a cazurilor de coronavirus, că România se află într-un moment dificil, iar următoarele două săptămâni vor fi destul de grele.

Nelu Tătaru: ”Vom avea două săptămâni destul de grele”

Oficialul a afirmat, la Iași, că că este nevoie de o colaborare între politicieni, agenți economici, populație și autorități, pentru a putea depăși criza provocată de pandemie.

„Suntem într-un moment destul de dificil, vom acea două săptămâni destul de grele pe care, în contextul în care apare şi legea marţi, o să le putem gestiona, dar trebuie o colaborare, atât din partea agenţilor economici cărora le-am facilitat redeschiderea unor afaceri în contextul relaxărilor, cât şi populaţiei civile care ar trebui să respecte normele de aplicare a acestor relaxări”, a spus Nelu Tătaru, scrie Libertatea.

Acesta a mai adăugat că, atâta timp cât autorităţile au fost lăsate să ia măsurile pe care le-au considerat de cuviinţă, evoluţia pandemiei a fost una favorabilă, ulterior, siutația s-a schimbat.

„Când am putut decide şi am putut trata aşa cum consideram noi, am avut o evoluţie favorabilă. Când a intervenit acea măsură de relaxare, dar nu acela a fost pericolul, ci acea neîncredere, acea bagatelizare, acele îndemnuri de a nu respecta…Când vine din partea unei forţe politice, când vine din partea unor oameni care reprezintă ceva în statul român, când vine din partea unor lideri de opinie, totul devine foarte greu”, a precizat ministrul Sănătății.

Raed Arafat, avertisment dur: „Vor fi măsuri care nu vor fi pe placul tuturor”

ESTE SAU NU AFECTATĂ RESPIRAȚIA DE PURTAREA MĂȘTII? UN MEDIC CHIRURG A FĂCUT ANUNȚUL

Și șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, crede că situația produsă de noul virus în România se va agrava, iar numărul deceselor va continua să fie ridicat.

Acesta a lansat, recent, și un avertisment dur: „Vor fi măsuri care nu vor fi pe placul tuturor".

„Din păcate, numărul deceselor va continua să fie ridicat și poate să crească. Noi nu vedem însă decesele în cifre seci, fiecare deces este un om, este tată, mamă, rudă. Ca să protejăm populația și să reducem numărul, soluția este respectarea regulilor pe care unii încearcă în continuare și foarte intens să le batjocorească”, a declarat el, adăugând că trendul este crescător.

România ce confruntă cu o creștere accelerată a cazurilor de SARS-CoV-2

În ulimele săptămâni, România se confruntă cu o creștere mare a cazurilor de infectare cu noul coronavirus.

În acest context, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, duminică, în raportul zilnic, că 37.458 de persoane au fost diagnosticate cu COVID-19 la nivel național, dintre care 767 reprezintă cazuri noi de îmbolnăvire, la un număr total de 958.622 de teste prelucrate de la debutul pandemiei de coronavirus.

Din numărul total de pacienți confirmați cu infecție cu SARS-CoV-2, au fost externați 25.042, dintre care 22.617 vindecați și 2.425 asimptomatici, externați la 10 zile după depistare, au murit 2.206, iar la secțiile de terapie intensivă din țară sunt internați 286. Cu ocazia aceluiași bilanț, autoritățile au precizat că, în România, 935 de oameni cu test pozitiv au fost externați la cerere.