Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat luni, în cadrul emisiunii „Talk B1”, că situația epidemiologică în care România se va afla de Crăciun depinde de cât de mult sunt respectate regulile de protecție sanitară în acest moment.

”Eu nu știu ce va fi de Crăciun. Ce va fi de Crăciun depinde de ce va fi mâine, de ce va fi peste două, trei sau patru săptămâni. Dacă noi nu gestionăm aceste săptămâni, nici nu vreau să mă gândesc la Crăciun. Noi avem, în acest moment, niște repere. Barometrele mele sunt unitățile de primiri urgențe, internările, decesele, terapia intensivă cu extensie. (...) În condițiile în care eu respect niște reguli... avem trei cicluri de 14 zile, ar trebui să ajung la un platou. Va trebui să continui cu încă trei cicluri de 14 zile ca să încep să scad. Cine crede că dacă eu astăzi respect sau nu respect voi avea previziunea că voi avea un Crăciun liniștit și voi merge la munte sau în străinătate, se înșală. Gândiți-vă că nu suntem numai noi. Toate țările își închid granițele, sunt 25 de țări din Europa înaintea noastră, membre ale Comunității europene sau nu care, când vin la noi, intră în carantină și țările care sunt sub noi ne impun nouă carantina. Condițiile sunt foarte clare: respectăm niște reguli 28 de zile - vom ajunge la un platou, le mai respectăm încă 28 de zile – vom începe să scădem. Dacpă nu le respectăm nu vom face decât ca noi, ca sistem medical, să luptăm întinși la maximum și autoritățile locale să îi caute pe cei care nu respectă. Cred că ar trebui să ajungem toți la un numitor comun – respectarea unor reguli, un tratament de calitate, în condiții de presiune scăzută”, a spus Nelu Tătaru.

