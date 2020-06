CORONAVIRUS | Nelu Tătaru, despre turism: Ne gândim la măsuri pe Valea Prahovei și litoral

Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii, a declarat, în contextul creșterii alarmante a cazurilor de coronavirus și a redeschiderii turismului în urma relaxării măsurilor, că autorităţile analizează zone precum Valea Prahovei şi litoralul, întrucât „acolo se respectă cel mai puţin regulile”.

Nelu Tătaru, în contextul creșterii cazurilor de Covid-19: Ne gândim la măsuri pe Valea Prahovei și litoral

Ministrul Săntății a afirmat, duminică, la Digi24, că trebuie făcută o analogie pentru a vedea ce ”înseamnă tot turismul de pe Valea Prahovei apoi tot litoralul”.

”Vine populație din toată țara și se reîntoarce, făcând o transmitere comunitară în localitățile lor. Acolo se respectă cel mai puțin regulile și atunci reevaluarea ca și controale la agenții economici, reevaluarea la județele de unde au venit acești conaționali. În următoarele două-trei zile vom vedea județele care au creșteri”, a menționat Nelu Tătaru.

Oficialul a mai menționat că nu va fi impusă carantina în anumite locuri de vacanță, însă „agenții economici trebuie să respecte regulile care au fost stabilite. Dacă nu sunt respectate, se vor lua măsuri la acei agenți economici, mă refer la terase și cluburi unde nu era respectată nicio regulă”.

Totodată, acesta a mai spus că, în prezent, rata de infectare din România este de 4% şi că „avem o transmitere comunitară accentuată”.

Nelu Tătaru a declarat că România are un sistem medical pregătit, ”dar nu trebuie să ne punem în această bază”.

”Cresc cazurile grave, avem o virulenţă crescută şi sunt afectate grupele de risc. Am văzut şi tineri afectaţi”, a adăugat ministrul Sănătății.

Virgil Musta: ”Asistăm deja la un val doi în anumite zone ale ţării”

Virgil Musta, medicul de la Spitalul Boli Infecțioase "Victor Babeș" din Timișoara, consideră că unele regiuni ale țării sunt în valul doi, după ce, în ultima perioadă, România s-a confruntat cu o creștere alarmantă a cazurilor de Covid-19.

,,Asistăm deja la un val doi în anumite zone ale ţării. Dacă ne uităm la Braşov, numărul de cazuri este mai mare decât în perioada acută a pandemiei. Noi, din fericire, stăm bine, avem un număr foarte mic de cazuri, dar dacă nu vom fi precauţi şi nu vom înţelege că trebuie să respectăm regulile, sigur vom avea şi un al doilea val. Acesta poate apărea în lunile de toamnă, poate iarnă. Sper ca acesta să poată fi ţinut sub control cum a fost ţinut şi în timpul primului val de pandemie”, a spus Virgil Musta.

Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara: Într-o bună parte din țară, valul 2 cred că vine în iulie-august

De asemenea, și managerul Spitalului Victor Babeș din Timișoara, Cristian Oancea, consideră că într-o mare parte din țară valul doi va veni în iulie - august și ”ne întoarcem la Starea de Urgență”.

”Inițial, când am calculat după statistica epidemiologică a unui virus, ne așteptam ca valul 2 să fie abia în noiembrie-decembrie. Am spus-o de mai multe ori, pentru că noi nu știm să fim responsabili și disciplinați… Mă gândesc la noi, ca și popor. Am privit acești pași de relaxare fără o anumită responsabilitate și, practic, ce am cerut noi au fost măsurile de bun simt: să te speli pe mâini, să îți aerisești casa, să porți mască pentru a fi protejat și tu și colegii. Nu am cerut măsuri extraordinare. Să ne limităm puțin distanța fizică la 1,5-2 metri, dacă avem o infecție respiratorie, să stăm acasă. Am cerut măsuri de bun simt, dar uitați-va cu ce ne confruntăm. Există un indice, care, dacă este subunitar, ne arată ca valul pandemic e în scădere, R-ul acela, care, dacă scade sub 1 la numărul de infectați pe cap de locuitori, înseamnă că pandemia e în scădere. Problema a fost că, odată ce s-a instituit al doilea val de relaxări, am constatat, și noi ne uităm la cifre de 2-3 ori pe zi, am constatat că numărul de îmbolnăviți crește, acum suntem la 1,4-1,6. Ajungem la nivelul din februarie-martie, de la începutul pandemiei”, a spus doctorul.

Acesta a adăugat: ”În partea această a țării, încet, încet, valul 2 cred că vine în iulie-august. Am discutat cu epidemiologii, și am atras atenția, dacă respectăm aceste măsuri de bun simț, care nu sunt coercitive social sau de îngrădire a drepturilor sociale, terasele sunt deschise, s-au deschis muzeele, se poate circula, dar uitați-vă în supermarketuri sau în mall-uri câți poartă masca”.