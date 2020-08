Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit sâmbătă, despre zonele cu cel mai mare risc de infectare cu noul coronavirus, explicând că principalele surse de contaminare sunt transportul navetiștilor și turismul. În acest moment, județele care raportează cel mai mare număr de cazuri de COVID-19 sunt Argeș, Prahova, Dâmbovița, Brașov, la care se adaugă municipiul București.

"Mergem pe zone, avem cea mai mare rată de infectare Argeș, Prahova, Dâmbovița, Brașov, București. Dacă ne gândim la Argeș, Prahova, Dâmbovița, acolo e strict transportul navetiștilor, pe locul doi este turismul.

În celelalte zone, pe locul întâi vin infectările din turism, adică oamenii au fost în vacanță, s-au infectat și s-au întors acasă.

Sperăm ca în următoarea săptămână să asistăm la o stabilizare și să ne îndreptăm spre un parcurs descendent", a declarat Nelu Tătaru, sâmbătă, la Iași.

