Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat vineri, într-o intervenție în cadrul Știrilor B1 TV, că autoritățile se așteptau să apară o creștere a numrului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, după adoptarea măsurilor de relaxare, însă nu se așteaptă ca acest ritm de creștere să se mențină. În acest context, ministrul a reamintit că odată cu măsurile de relaxare, autoritățile au anunțat un pachet întreg de norme care trebuie respectate și făcut apel la populație să țină cont de aceste reguli. Totodată, Nelu Tătaru a precizat că de evoluția epidemiei de COVID-19 din aceste zile depinde intrarea sau nu într-o nouă etapă de relaxare a restricțiilor, începând de la 1 iulie.

”Suntem la al treilea pachet de măsuri de relaxare odată cu 15 iunie, măsuri de relaxare care au survenit odată cu 15 mai, la un interval de 14 zile. Fiecare măsură de relaxare a fost urmată de un set de norme de punere în aplicare. Acest norme trebuie respectate. În măsura în care respectăm aceste reguli, putem spune că gestionăm o creștere progresivă a numărului de cazuri pentru o anumită perioadă, urmând ca într-un timp 2 să putem gestiona o curbă descendentă și să ne gândim la alte măsuri de relaxare.

După cum am putut vedea, regulile au fost respectate doar de o parte din populație. Îndemn în acest sens să respectăm aceste reguli pentru a putea parcurge etapele așa cum au fost gândite și pentru a putea să ne gândim și la alte măsuri de relaxare. Noi evaluăm în fiecare zi și în fiecare săptămână situația, orice măsură de relaxare este urmată, la un moment dat, de niște contramăsuri, dacă este cazul. Urmărim fiecare caz în parte prin anchete epidemiologice, urmărim fiecare focar sau o creștere a transmiterii comunitare într-o anumită localitate. Pot veni și acele măsuri secundare, în care putem restricționa o anumită zonă unde vedem că transmiterea comunitară ia o formă accentuată”, a explicat Nelu Tătaru.

Ministrul a admis că prin relaxarea progresivă a restricțiilor, autoritățile și-au asumat faptul că oamenii vor interacționa mai mult, ceea ce va duce la o creștere a riscului de răspândire a noului coronavirus în rândul populației.

„Da, ne-am asumat acest lucru. (...) Suntem pregătiți să luăm și alte măsuri restrictive în vederea stopării unei transmiteri comunitare accentuate. Sunt anumite zone în care există focare, dar, în același timp, gestionăm și măsurile la nivel de activitate economică. Luăm fiecare caz în parte, nu mergem la general. Fiecare focar care se constituie poate fi izolat. Un nou pachet de relaxare de la 1 iulie va depinde foarte mult de ce se întâmplă în aceste 14 zile”, a mai spus Tătaru.

Întrebat dacă autoritățile se așteptau ca numărul îmbolnăvirilor să crească până la nivelul care a fost atins în perioada stării de urgență, ministrul Sănătății a răspuns: ”Ne așteptam la o creștere, dar nu ne așteptăm să se mențină această creștere. Noi facem evaluările săptămânale. Graficele noastre în evaluare arată că dacă aveam pe panta descendentă un indice de 0,6-0,7 transmitere, în aceste zile s-a ridicat la 1,4, adică un pacient poate transmite la 1,4 indivizi. Suntem într-o transmitere comunitară care, în acest moment, este crescută, dar nu este accentuată, avem cazuri care cresc progresiv, nu exponențial. Suntem într-un moment în care trebuie să reamintim că există niște precauții și niște reguli care trebuie respectate și putem controla această creștere”.

Nelu Tătaru a vorbit și despre faptul că există spitale în țară unde numărul de pacienți cu COVID-19 a crescut foarte mult în ultimele zile și a explicat că trebuie analizat separat cazul fiecărui spital.

”Ar trebui să analizăm și să gestionăm separat fiecare spital suport-COVID, ținând cont că săptămâna trecută erau solicitări ca aceste spitale să fie redate patologiei non-COVID. Ele vor fi analizate spearat, pentru fiecare localitate, iar dacă transmiterea comunitară va fi accentuată, va rămâne un spital suport-COVID în continuare pentru a asigura necesarul pentru această patologie”, a explicat ministrul.

Întrebat, în acest context, dacă în prezent este o presiune mare asupra unităților medicale precum Institutul Matei Balș sau Spitalul Victor Babeș, ministrul Sănătății a răspun: „Nu foarte mare, dar este o presiune la un nivel ridicat. Trebuie să pregătim și spitalele de suport în acest moment, în condițiile în care în următoarele trei-patru zile vom avea, la fel, un număr crescut de cazuri”.

Nelu Tătaru a dat explicații și în cazul criticilor venite din partea celor care consideră că pacienții asimptomatici nu ar trebui internați în unitățile medicale.

”În condițiile în care avem o transmitere comunitară accentuată, trebuie să ne gândim că atât timp cât avem peste 300 de cazuri noi în fiecare zi, să lași la domiciliu și în comunități pacienți testați pozitiv ar însemna să crești această transmitere”, a mai spus Nelu Tătaru.

