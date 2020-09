CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: Ne așteptăm și la valul doi de infectări. Gripa sezonieră va șubrezi organismul. Recomandarea este să ne vaccinăm

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, spune că se așteaptă și un val doi al pandemiei de coronavirus însă deocamdată nu a fost depășit primul val. Orice pandemie se întinde pe o perioadă de un an și jumătate sau doi, spune Tătaru care amintește că în cazul pandemiei de gripă spaniolă, care a avut loc acum un secol, cel de-al doilea val a fost mai agresiv decât primul. În acest context și având în vedere și apropierea sezonului rece, Tătaru a subliniat că este foarte importantă vaccinarea antigripală, pentru că infecția cu coronavirus se va suprapune gripei sezoniere.

Nelu Tătaru, precizări despre al doilea val al pandemiei de coronavirus

„Haideți să terminăm valul unu. În general orice pandemie a mers pe durata unui an sau un an și jumătate spre doi. Dacă ne amintim de gripa spaniolă au fost patru valuri, iar al doilea a fost mai important ca primul. Totuși vorbim de 100 de ani distanță și cred că am evoluat noi ca omenire și ca activitate medicală. Ne așteptăm și la valul doi de infectări, dar el depinde foarte mult de valul unu”, a spus Nelu Tătaru, miercuri seară, la Digi 24.

Ministrul a mai precizat că au fost achiziționate deja 500.000 de doze de vaccin antigripal și a recomandat imunizarea, mai ales în cazul persoanelor aflate în categoriile de risc.

”Gripa sezonieră va șubrezi organismul. În contextul în care pregătim această toamnă avem acele 3 milioane de vaccinuri, iar din informațiile noastre sunt cumpărate deja 500.000 de vaccinuri. Recomandarea este să ne vaccinăm, mai ales cei care sunt în grupele de risc. Măcar să facem vaccinul pentru bolile pentru care putem”, a mai spus ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății: Ne aflăm pe un platou al celei de-a doua faze a primului val

În ceea ce privește situația din acest moment a cazurilor de coronavirus din România, Nelu Tătaru, a precizat că ne aflăm într-o fază de platou ”dințat”, ”al celei de-a doua faze sau a doua cocoaşă din primul val” și a atras atenția asupra faptului că luna septembrie este una dificilă, având în vedere că în această perioadă va începe noul an școlar și vor avea loc alegerile locale.Cum arată azi Costel Băloiu, actorul care l-a jucat pe PISTRUIATUL. Are 61 de ani

Situația cazurilor de coronavirus în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, miercuri, că în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost confirmate 1.271 de noi cazuri de COVID-19, dintr-un total de 24.043 de teste efectuate în același interval. Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 642 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Totodată, autoritățile transmit că 51 de pacienți cu COVID-19 au decedat.

În acest moment, la ATI sunt internate 459 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus, dintre care 170 - 180 sunt intubate, după cum a precizat ministrul Nelu Tătaru, miercuri seara.

De la începutul epidemie și până în prezent, în România, au fost înregistrate 98.304 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 1.271 în ultimele 24 de ore. 41.002 pacienți au fost declarați vindecați și 12.557 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.

Totodată, potrivit statisticilor autorităților, până astăzi, 4.018 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.