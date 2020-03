CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: 'Nu se impune declararea carantinei la Timișoara' (VIDEO)

O a treia persoană a fost depistată pozitiv cu coronavirus, miercuri, la Timișoara. Ministerul Sănătății nu va declara carantina în oraș, a declarat pentru B1 TV Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății.

Un ordin de ministru spune că “în funcție de evoluția situației epidemiologice și confirmarea a mai mult de trei cazuri de infecție cu noul coronavirus, cu legătură epidemiologică între ele, în aceeași comunitate se poate decide declararea carantinei într-o comunitate”.

Nelu Tătatru afirmă însă că este vorba despre comunitățile mici, nu despre orașe mari precum Timișoara.

“Nu este cazul să luăm măsuri speciale. Carantinarea se impune la comunitățile mici, cum este un sat, nu într-un oraș mare”, a spus Tătaru.

