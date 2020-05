Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a făcut, joi, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, o serie de precizări referitoare la felul în care ar trebui să se desfășoare activitățile de zi cu zi ale românilor din data de 15 mai atunci când va începe o primă etapă a relaxării restricțiilor impuse de autorități în contextul pandemiei de coronavirus. Tătaru a anunțat că vineri, 8 mai, Grupul de Comunicare Strategică va publica informații cu privire la modul în care vor decurge activitățile din fiecare ramură ocupațională. Totodată, ministrul Sănătății a precizat că românii ar putea avea concedii în a doua parte a verii, însă doar dacă acestea se vor putea desfășura în condiții de siguranță.

”Sunt protocoale în lucru și vineri vor fi publicate de Grupul de Comunicare Strategică, ca fiecare ramură ocupațională să știe ce va face după 15 mai. (...) Ele vor fi puse începâd de mâine în transparență, ca populația să știe și să fie pregătită după 15 mai.”, a anunțat Nelu Tătaru.

Întrebat cum ar trebui să se comporte călătorii în mijloacele de transport în comun de suprafață sau la metrou, după jumătatea lunii mai, ministrul Sănătății a răspuns: „Mizăm foarte mult pe faptul că în această perioadă nu sunt elevi, nu sunt studenți. Se vor suplimenta liniile mijloacelor de transport, se va micșora timpul dintre garnituri, se vor crea fluxuri de intrări și ieșiri din stațiile de metrou. Ține foarte mult de Ministerul Transporturilor, dar și de populația civilă, cum va ști să respecte și să aplice distanțarea socială”.

De asemenea, întrebat dacă după 15 mai toți angajații din birourile open space vor fi nevoiți să poarte măști de protecție în cele opt ore în care se află la serviciul, Nelu Tătaru a precizat: ”Având în vedere că la birouri va trebui să existe acea distanțare socială, angajații vor lucra pe schimburi. Ora de venire la serviciu va fi diferențiată. În acest fel vom avea și o distanțare în mijloacele de transport în comun, și la locul de muncă”.

Ministrul Sănătății a făcut precizări și cu privire la activitatea din saloanele de înfrumusețare.

”În saloanele de înfrumusețare se va funcționa la fel, cu reguli de igienă, iar distanțarea rămâne. La frizerie – un scaun da, un scaun nu, se igienizează după fiecare client, se fac programări, nu se așteaptă în interior”, a mai explicat Tătaru.

Pe de altă parte, ministrul Sănătății a precizat că din data de 15 mai nu poate fi vorba despre o redeschidere a restaurantelor.

”Într-o primă fază a relaxării, după 15 mai, nu discutăm de redechiderea restaurantelor. Noi facem o evaluare la 14 zile a fiecărei măsuri. Dacă există focare sau vedem o reluare a transmiterii în comunitate, putem interveni și cu restricții”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește perioada în care românii ar putea avea concedii în acest an, Nelu Tătaru a declarat că totul depinde de evoluția epidemiei de coronavirus, așa încât nu poat fi avansată o dată certă.

”Punem pe primul plan sănătatea românilor. Am spus că nu trebuie să ieșim de Sărbătorile Pascale și de 1 mai, tocmai pentru a avea anul viitor aceste sărbători împreună cu toată lumea și în alte condiții. Avem un moment pe care trebuie să-l gestionăm. Încă nu am trecut de vârful pandemiei în România. Vom avea concedii poate spre a doua jumătate a lunii iunie-iulie, dar nu avansăm un termen până nu vedem evaluările de la zi la zi și după cele 14 zile ale fiecărei perioade de relaxare”, a mai spus Nelu Tătaru.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat recent că după data de 15 mai nu va mai prelungi starea de urgență pe teritoriul României, urmând a intra în vigoare starea de alertă. De la această dată, românii vor fi obligați să poarte măști de protecție în mijloacele de transpot în comun și în spațiile publice închise, dar nu vor mai trebui să aibă asupra lor declarația pe propria răspundere pentru a-și justifica deplasările.

Potrivit datelor transmise, joi, de Grupul de Comunicare Strategică, la nivel național au fost confirmate 14.449 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Este vorba astfel de 392 de noi cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore. Bilanțul deceselor, în România, a ajuns la 888. În același timp, 6.144 de pacienți au fost declarați vindecați.

