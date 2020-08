CORONAVIRUS | Nelu Tătaru, scenariu sumbru: Putem ajunge la 2.800 de infectări pe zi dacă mai intervine o dată Avocatul Poporului

Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că România poate ajunge la 2.800 de infectări pe zi dacă mai intervine o dată Avocatul Poporului, amintind astfel despre efectele negative ale deciziilor CCR și ale Avocatului Poporului din timpul perioadei de urgență și de alertă, în urma cărora mii de persoane testate pozitiv au putut părăsi spitalul și au încălcat izolarea.

Nelu Tătaru: Putem ajunge la 2.800 de infectări pe zi

Mai exact, ministrul Sănătății a spus că autoritățile nu vor mai avea controlul de transmitere în comunitate în cazul în care Avocatul Poporului sau CCR vor interveni.

”Dacă mai intervine o dată Avocatul Poporului sau CCR, să ne ia pârghiile necesare în cazul unei boli transmisibile…neavând aceste pârghii, nu avem controlul de transmitere în comunitate. De pe 3 pe 21 iulie, am avut trei săptămâni în care aproape 5.000 de pacienți pozitivi au rămas liberi. Dacă nu vom avea nicio pârghie și nu s-ar putea face nimic, am putea ajunge la 2.800 de cazuri pe zi”, a spus oficialul, la Realitatea Plus.

Acesta a mai adăugat că, în prezent, România a reușit să stabilizeze efectul celor 5.000 de pacienți testați pozitiv și care au fost lăsați liberi între 2 iulie și 21 iulie, timp de trei săptămâni, în urma deciziei CCR, conform căreia carantinarea și izolarea n-au mai fost posibile pe baza ordinului de ministru, fiind necesară adoptarea unei legi în Parlament.

Alexandru Rafila: Cred că numărul cazurilor la ATI și decesele vor crește

Reamintim că, Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, a declarat că numărul mare de infectări zilnice cu coronavirus din ultimele săptămâni îl vom vedea în curând în numărul de pacienți COVID-19 de la Terapie Intensivă și, implicit, în bilanțul deceselor cauzate de epidemie. Profesorul a mai afirmat că îngrijorarea se îndreaptă acum spre ATI.MAREA SURPRIZĂ! A venit sondajul care RĂSTOARNĂ TOATE CALCULELE înainte de ALEGERI

Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie și reprezentantul României în Organizația Mondială a Sănătății, a atras atenția că numărul mare de infectări cu coronavirus raportate zilnic se va vedea în bilanțul cazurilor grave de îmbolnăvire și în cel al deceselor.

„Sunt convins că dacă am face o curbă, o să vedem că în această curbă are în continuare un caracter crescător, dar cred că numărul de cazuri în terapie intensivă și decesele vor crește în perioada următoare, pentru că acestea urmează unei acumulări mari de cazuri noi.

Am avut peste 1.000 de cazuri noi zilnic în ultimele două săptămâni și consecința acestei acumulări de cazuri numeroase va fi, după un anumit interval, creșterea numărului de decese și numărului de cazuri în secțiile de terapie intensivă.

Putem discuta și de variații zilnice foarte mici, dar îngrijorarea se îndreaptă către terapie intensivă”, a explicat Alexandru Rafila.

Bilanțul numărului de infectări din România

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) anunță, luni, în raportul zilnic, că în ultimele 24 de ore, la nivel național, au fost confirmate 733 de noi cazuri de COVID-19, dintr-un total de 6.390 de teste efectuate în același interval.

De asemenea, distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 233 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. 38 de pacienți cu COVID-19 au decedat de duminică până luni, ora 13.00.

În acest moment, la ATI sunt internate 497 de persoane testate pozitiv cu noul coronavirus, un record negativ înregistrat de țara noastră de la începutul epidemiei de SARS-CoV-2. În contextul numărului mare de îmbolnăviri cu SARS-CoV-2, amintim că starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile.

București, Suceava, Brașov și Argeș înregistrează cele mai multe contaminări totale cu COVID-19, în vreme ce în ultimele 24 de ore cele mai multe infectări au fost depistate în București, Argeș și Prahova.

De la izbucnirea epidemiei de coronavirus pe teritoriul României, cele mai multe infectări au fost înregistrate în București (8543), Suceava (4922), Prahova (3244), Brașov (3964) și Argeș (4564).