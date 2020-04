CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: Suntem într-o perioadă în care nu am atins vârful. Avem o răspândire comunitară cu zece focare, în care avem o transmitere accentuată a COVID-19 (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că în țara noastră nu a fost atins încă vârful epidemiei de COVID-19, iar în acest moment există zone în care există o transmitere comunitară accentuată a noului coronavirus. Precizarea ministrului vine în contextul în care, președintele Klaus Iohannis declarase, tot marți, că ”avem de-a face cu o răspândire intracomunitară, deocamdată limitată, dar foarte periculoasă”

”În acest moment, avem zece județe plus Bucureștiul care au 70% din cazuri. Aceste zone trebuie evaluate periodic, la fața locului. (...) Suntem într-o perioadă în care nu am atins vârful. Este un număr constant de cazuri în ultima perioadă, nu avem încă dublarea de la o zi la alta și sper să nu o avem. Ținem sub control aceste focare care sunt cele mai arzătoare. Încercăm să facem anchete epidemiologice și să-i izolăm pe acei contacți care posibil devin pozitivi”, a precizat Nelu Tătaru.

”Transmitere limitată va fi atunci când vom avea toate aceste focare mici izolate, neanvând focarul mare unde este o transmitere pe care nu o putem controla. Nu avem acum o răspândire limitată. Avem o răspândire comunitară cu zece focare, în care avem o transmitere accentuată”, a mai explicat ministrul.

Nelu Tătaru, despre eventuala respingere în Parlament a prelungirii stării de urgență

Întrebat ce impact ar avea respingerea în Parlament a decretului prezidențial privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României cu încă 30 de zile, Nelu Tătaru a răspuns: ”Nu cred că se poate respinge. Părerea mea este că nu trebuie să existe politică în această perioadă. Asta am spus și la nivel teritorial, unde am rugat toți factorii de răspundere să nu implice nimic din politică. Suntem în aceeași barcă, indiferent de culoare politică. Suntem într-un moment în care nu am ajuns încă în vârful pandemiei. Nu trebuie să ne gândim acum la vreun joc politic sau la vreun avantaj sau interes politic. Nimeni nu are niciun avantaj politic în acest moment. Avantajul trebuie să fie al întregului popor român și trebuie să fie sănătatea.

Suntem într-un moment în care mai trebuie să treacă o perioadă până să ajungem la acea transmitere limitată, așa cum spunea președintele. (...) Noi încă nu am terminat urcușul”.

Nelu Tătaru, despre victimele gripei sezoniere din România

Totodată, ministrul Sănătății a precizat că în luna martie a acestui an au fost înregistrate mai puține decese decât în martie 2019.

”În martie am avut chiar mai puține decât anul trecut. Anul trecut am avut aproape 220 de decese din cauza gripei sezoniere. În lunile ianuarie și februarie au fost cifre apropiate”, a mai spus Tătaru.

De asemenea, întrebat dacă în această perioadă mai sunt români care mor din cauza gripei sezoniere, ministrul Nelu Tătaru a răspuns: ”Există. Nu mai este amploarea pe care am avut-o acum două luni, dar mai există. Noi testăm orice infecție respiratorie, orice sindrom respirator acut inferior, orice pneumonie, tocmai pentru a face diferențierea”.

Peste 6.800 de cazuri de COVID-19 în România

Grupul de Comunicare Strategică a transmis marți că numărul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns la 6.879 pe teritoriul României. Este vorba despre 246 de noi cazuri înregistrate în 24 de ore.

Bilanțul deceselor, la nivel național, este de 351 de victime.

În același timp, 1.051 de români au fost declarați vindecați.