CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: Suntem într-o transmitere comunitară accentuată, deocamdată gestionată. În anumite focare, în anumite zone, se pot reintroduce restricții (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat, pentru B1 TV, că, în acest moment, în România se manifestă o transmitere comunitară accentuată a coronavirusului, una dintre cauze fiind că regulile de distanțare socială nu mai sunt respectate așa cum ar trebui. Acesta a mai precizat că organele de control sunt în teren de săptămâna trecută, pentru a asigura respectarea acestor norme, iar Direcțiile de Sănătate Publică se ocupă de tot ce înseamnă anchete epidemiologice. Tătaru a mai afirmat că nu este exclusă reintroducerea restricțiilor în anumite zone, dacă se va constata că acolo există un focar cu o creștere exponențială a numărului de cazuri COVID-19. Fiecare localitate, însă, este analizată în mod particular. Explicațiile vin în contextul în care, joi, România a înregistrat un număr record de noi infectări - 460. Bilanțul total al îmbolnăvirilor a ajuns la 25.286. De la debutul epidemiei, 1.565 de români au murit din cauza SARS-CoV-2.

Întrebat de moderatorul Silviu Mănăstire dacă se așteaptă ca, în următoarele zile, să depășim acest vârf de 460 de noi infectări, ministrul a răspuns: „E foarte posibil. Am relaxat mai multe măsuri, aceste măsuri economice aveau niște norme de desfășurare, dar mai puțin respectate. Rămâne ca zilele următoare să ne arate evoluția, iar noi să gestionăm această evoluție”.

Tătaru s-a plâns apoi că guvernanții trebuie să piardă timpul ca să combată anumite opinii ale unora care neagă pericolul COVID-19.

„Organele de control sunt de săptămâna trecută în teritoriu, cele care țin de Poliție Locală, Jandarmerie, Poliție, pompieri, DSU. DSP-urile monitorizează tot ce înseamnă anchete epidemiologice și evaluează fiecare caz și fiecare focar. Mâine avem videoconferință cu tot ce înseamnă DSP-uri și directori de spitale, pentru a pregăti aceste spitale cu paturi de rezervă pentru eventuale creșteri a numărului de cazuri. Controalele să fie mai severe”, a mai declarat Tătaru.

Întrebat dacă guvernanții se gândesc să reintroducă restricții, ministrul a explicat: „Dacă se impun. În anumite focare, în anumite zone, se pot reintroduce restricții. Judecăm fiecare caz, fiecare localitate în mod particular”.

Chestionat dacă ne putem aștepta la închiderea unor localități sau județe, Tătaru a răspuns: „În măsura în care vom vedea o creștere comunitară accentuată, cu număr mare de cazuri, cu o transmitere în focar cu o creștere exponențială, atunci se impune o carantinare a unui focar sau o izolare”.

Nelu Tătaru a explicat apoi, din nou, că nu se manifestă doar o tulpină a coronavirusului și că abia atunci „când se stabilizează un virus, îl poți folosi pentur obținerea unui vaccin”.

