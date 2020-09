CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: Suntem într-un platou dinţat

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că traversăm o lună grea în ceea ce privește situația epidemiologică, pentru că începe școala și avem și alegeri. Acesta a mai spus că deocamdată suntem încă în primul val al pandemiei de coronavirus, într-un platou dințat.

Nelu Tătaru: A doua cocoaşă din primul val

Ministrul Sănătății a afirmat, la Digi24, că suntem în a doua cocoaşă din primul val, iar luna septembrie va fi una grea.

”Noi suntem într-un platou, într-un platou din ăla dinţat, să-i spunem, al celei de-a doua faze sau a doua cocoaşă din primul val. Este o lună grea luna septembrie, prin precauţiile pe care trebuie să le asumăm şi să le respectăm toţi.

Am avut un 1 septembrie cu reluarea activităţii în restaurante, cu reluarea activităţilor în teatre şi cinematografe, cu reîntoarcerea populaţiei din concedii şi aglomerarea transportului în comun.

Va urma 14 septembrie cu deschiderea şcolilor, iar, la fel, o supraaglomerare a transportului în comun, o lună de campanie electorală, alegerile de pe 27”, a declarat Nelu Tătaru

Nelu Tătaru: Ne așteptăm și la valul doi de infectări

Acesta a spus că se așteaptă și un val doi al pandemiei de coronavirus însă deocamdată nu a fost depășit primul val. Orice pandemie se întinde pe o perioadă de un an și jumătate sau doi, spune Tătaru care amintește că în cazul pandemiei de gripă spaniolă, care a avut loc acum un secol, cel de-al doilea val a fost mai agresiv decât primul. În acest context și având în vedere și apropierea sezonului rece, Tătaru a subliniat că este foarte importantă vaccinarea antigripală, pentru că infecția cu coronavirus se va suprapune gripei sezoniere.

„Haideți să terminăm valul unu. În general orice pandemie a mers pe durata unui an sau un an și jumătate spre doi. Dacă ne amintim de gripa spaniolă au fost patru valuri, iar al doilea a fost mai important ca primul. Totuși vorbim de 100 de ani distanță și cred că am evoluat noi ca omenire și ca activitate medicală. Ne așteptăm și la valul doi de infectări, dar el depinde foarte mult de valul unu”, a spus Nelu Tătaru, miercuri seară, la Digi 24.

Ministrul a mai precizat că au fost achiziționate deja 500.000 de doze de vaccin antigripal și a recomandat imunizarea, mai ales în cazul persoanelor aflate în categoriile de risc.

Ministrul Sănătății, despre vaccinul anti-COVID destinat României

”În faza de testare 3, orice incident oprește studiul, iar o echipă independentă evaluează acel pacient. Rămâne ca cele 300 de milioane de doze, achiziționate de Comisia Europeană, cu un posibil plus de 100 de milioane, să vină în decembrie, o primă tranșă de 30 de milioane, iar în primul trimestru al anului viitor să putem beneficia de ele”, a declarat Nelu Tătaru, dând asigurări că procesul merge mai departe.

„Se preconiza ca în decembrie să vină prima tranșă și în ianurie să putem face primele vaccinuri. Tranșa care trebuia să vină pentru România era de 1.290.000 de doze. În măsura în care acest vaccin va fi sigur, vom știi și noi și îl vom găsi și pe piața europeană”, spune ministrul.