CORONAVIRUS | Nelu Tătaru: Un test pozitiv rapid trebuie să fie dublat și de un test molecular (VIDEO)

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat marți, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că pentru a avea siguranța rezultatelor privind infecțiile cu COVID-19 este nevoie ca testele rapide să fie dublate de testele moleculare.

”Noi avem niște proceduri stabilite, încă de acum opt săptămâni, urmărind și modelul chinezesc, modelul spaniol, italian, german, chiar și pe cel israelian, precum și pe cel din Statele Unite. Cam toată lumea folosește ca test sigur, cu sensibilitate de 98%, testul molecular de testare a ARN-ului viral. Avem, în același timp, în atenție și acea perioadă de incubație, de 14 zile, pe care a menționat-o Organizația Mondială a Sănătății. Avem una-două zile în care un test poate ieși negativ, chiar și cel molecular, la începutul perioadei de incubație. Avem o perioadă de 10-14 zile, când testul rapid pentru anticorpi poate ieși negativ deși avem boala. Un test pozitiv rapid trebuie să fie dublat și de un test molecular pentru a vedea dacă am trecut prin boală și avem doar anticorpii sau mai putem infecta. (...) În acest moment, recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății este pentru testele moleculare de depistare a ARN-ului”, a explicat Nelu Tătaru.

Întrebat dacă în România există teste rapide, ministul Sănătății a răspuns: ”Fiecare unitate sanitară își achiziționează. Noi, în acest moment, testăm molecular. Fiecare unitate sanitară și-a achiziționat teste. Sunt teste de supraveghere în care urmăresc boala”.

Totodată, ministrul Sănătății a precizat că, în prezent, fiecare pacient care se prezintă la unitatea de primiri urgențe a unui spital este tratat ca un suspect de infecție cu SARS-CoV-2.

”În acest moment, suntem într-un scenariu 4, suntem încă într-o curbă ascendentă și noi tratăm fiecare pacient care se prezintă la unitatea de primiri urgențe ca pe un suspect de infecție cu coronavirus. De aici încep toate precauțiile. (...) Avem, în acest moment, și conduita pentru fiecare stadiu de boală. Rămâne partea populației care trebuie respectată, cea de izolare voluntară, de distanțare socială, care să lase răgaz sistemului sanitar”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește faptul că România a fost plasată pe locul zece, la nivel mondial, într-un clasament al statelor cu cel mai mare grad de risc în privința răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus, Nelu Tătaru a precizat că asta se întâmplă pentru că ”avem o diasporă destul de importantă, pentru că am avut o transmitere locală accentuată în anumite focare, pentru că avem de gestionat un sistem sanitar care are multe deficite în spate, pentru că avem o populație care trebuie să respecte anumite condiții și eu sper să le respecte”.

Potrivit celei mare recente raportări a Grupului de Comunicare Strategică, la nivel național, până marți la ora 13.00, au fost confirmate 6.879 cazuri de infectare cu noul coronavirus, ceea ce înseamnă că de la raportarea percedentă au fost depistate 246 de cazuri noi.

Bilanțul deceselor a ajuns la 351 de victime.

În continuare, cel mai mare focar de COVID-19 de pe teritoriul României este județul Suceava, unde sunt raportate 1.733 de cazuri de contaminare.

Pe de altă parte, de la debutul epidemiei în țara noastră, 1.051 de persoane au fost declarate vindecate.

