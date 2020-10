CORONAVIRUS| Nelu Vlad, solistul trupei Azur, a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Care este stare de sănătate a artistului

Nelu Vlad, solistul trupei Azur, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus în urma unor analize de rutină, potrivit Viva.

Artistul a vorbit deschis despre simptomele pe care le-a avut, la 'Showbiz Report', de la Antena Stars.

Din fercire, Nelu Vlad a avut o formă uşoară si s-a vindecat destul de repede:

“Mă usturau căile respiratorii. M-am trezit la 1 noaptea, am luat antibiotic și când m-am dus după 3 zile pentru niște analize de rutină pe care le fac la sfârșit de an, m-am dus deja cu o formă ușoară. Și așa am dus-o pe toată. A fost o formă ușoară.”, a povestit Nelu Vlad.

De asemenea, acesta a recunoscut că nu ştie de unde a luat virusul şi a atras un semnal de alarmă asupra faptului că foarte mulţi oameni îl au, dar nu ştiu că l-au contractat.

Conform medicilor, solistul nu se va mai putea reinfecta uşor cu noul coronavirus deoarece s-au format anticorpi după boală.

“Medicii mi-au spus că am șanse să nu-l mai contactez așa ușor, pentru că am un corp sănătos și deja s-au format câțiva anticorpi. Ce-i drept, trebuie să mă și păzesc, că na, orice răceală, orice viroză înseamna, de fapt, COVID. Sunt sigur că o mulțime de oameni îl au și umblă cu el și nu știu. Habar nu am unde am contactat virusul”, a mărturisit artistul.