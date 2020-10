CORONAVIRUS | Nicușor Dan, despre carantinarea anumitor zone din București: Această măsură este posibilă (VIDEO)

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, joi seară, în cadrul ”Talk B1„, moderat de Tudor Mușat, că măsura carantinării anumitor zone din București este posibilă, după ce Ministerul Sănătății va permite să localizezi pe hartă cazurile active.

”Pentru o astfel de decizie trebuie să te bazezi pe date. Noi o sa avem astfel de date..Mai sunt câteva zile până când Ministerul Sănătății va permite să localizezi pe hartă, în primul rând să informatizezi tot ceea ce însemna fișa aceea de anchetă epidemiologică, să informatizezi contacții, relația cu medicul de familie, care trebuie să elibereze concediul medical și toate aceste lucruri, dar ce este important: în momentul în care o sa avem acel sistem informatic, o să putem să localizăm pe hartă unde sunt persoanele care sunt infectate la acel moment. Dacă vom constata că pe o stradă sau într-o zonă de câteva străzi, există o densitate foarte mare de cazuri, atunci această măsură este posibilă, dar nu putem să vorbim despre ea decât teoretic până în momentul în care o să avem acea localizare”, a spus edilul.

Nicușor Dan a mai afirmat că nu e un cost social uriaș să de izoleze anumite zone pentru a nu se răspândi infecția.

”Bucureștiul este un oraș foarte dinamic, și e foarte bine că este asa, în care oamenii circulă, muncesc în altă parte, au fel de fel de interacțiuni, și în momentul în care tu constați că, fie o zonă a Bucureștiului, fie o stradă sau un pâlc de case au o incidență foarte mare, nu e un cost social uriaș să izolezi acea zonă pentru ca infecția să nu o răspândești de acolo”, a adăugat el.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.