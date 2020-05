CORONAVIRUS | Nicușor Dan, despre petrecerea din Herăstrău: Poliția Locală, în toată această perioadă, a fost sub așteptări. Ridicarea autorizației de funcționare a teraselor e o măsură absolut corectă (VIDEO)

Nicușor Dan, candidat la Primăria Capitalei, susținut de PNL și USR București, a declarat, duminică, într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, referindu-se la petrecerea care a avut loc sâmbătă seară în parcul Herăstrău, unde sute de tineri au ignorat regulile impuse de autorități pe fondul pandemiei de coronavirus, că în această perioadă, atitudinea Poliției Locale din Capitală ”a fost sub așteptări” . Pe de altă parte, Nicușor Dan a lăudat faptul că viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, a retras autorizația de funcționarea localurilor care au fost deschise, deși acest lucru este interzis.

”Poliția Locală, în toată această perioadă, a fost sub așteptări. Vă dau un singur exemplu. Am reclamat la ei niște construcții ilegale chiar din parcul Herăstrău și Poliția Locală mi-a răspuns că nu face controale în perioada asta, că e pandemie și trebuie să stea acasă. Deci nu mă miră că nu s-au dus acolo, la respectiva petrecere. E adevărat că nu puteau să dispună amenzi, a fost această neînțelegere dintre Guvern și Parlament care a dus la aceste trei zile, dar puteau să se ducă acolo și să spună și patronilor, și oamenilor care petreceau, că ce făceau ei nu este legal, încălcau o normă legală care nu avea sancțiuni. Există o normă care spune că nu trebuie să te apropii la mai puțin de doi metri de cineva, numai că norma asta, din motive constituționale, nu a avut sancțiuni în aceste trei zile. Pe de altă parte, Poliția Locală este în subordinea Primăriei Capitalei și dacă viceprimarul îi spunea de sâmbătă seară, prin polițistul local, patronului că duminică îi va ridica autorizația de funcționare, sunt convins că patronul se gândea altfel la ce face acolo”, a declarat Nicușor Dan.

Candidatul la funcția de primar al Capitalei a lăudat însă măsurile dispuse de autorități în acest caz.

”Altfel, trebuie să laud această măsură a viceprimarului de a ridica autorizația de funcționare, e absolut corectă”, a precizat Nicușor Dan.

Referindu-se la faptul că oamenii care au participat la petrecere ignorând toat regulile care ar trebui ssă fie respectate pentru a limita răspândirea noului coronavirus, Nicușor Dan a spus că această atitudine vine din faptul că ”ani de zile statul ăsta s-a arătat slab în fața lor”.

”Doar ca să vorbim de zona aceea din Herăstrău, legea statului român spune că acolo, suprafața ocupată de alei și de restaurante nu trebuie să depășescă 10% și probabil că e undeva la 40-50%”, a adăugat candidatul la Primăria Capitalei.

Despre scenele revoltătoare care au avut loc în parcul Herăstrău în plină pandemie de coronavirus a vorbit, duminică, și premierul Ludovic Orban, după o ședință a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Șeful Guvernului a dat asigurări că apariția unor astfel de situații va fi împiedicată în viitor printr-o ”mobilizare a forțelor de ordine și a reprezentanților autorităților locale”.

”Parcurile sunt în subordinea Primăriei Capitalei sau a primăriilor de sector, iar ceea ce se întâmplă în parcuri este, în egală măsură, răspunderea noastră și a autorităților locale”, a declarat Ludovic Orban, precizând că deocamdată, deschiderea teraselor este interzisă.

