CORONAVIRUS. Nicușor Dan, în autoizolare la domiciliu: 'Am participat luni la ședința Biroului Politic Național al PNL la care a fost prezent senatorul Chițac'

Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL la Primăria Capitalei, este în autoizolare la domiciliu. Acesta a participat la la ședința Biroului Politic Național al PNL la care a fost prezent senatorul Vergil Chițac, confirmat cu Covid-19.

Nicușor Dan precizează, într-o postare pe Facebook, că a anunțat autoritățile despre situația sa. Totodată, el face apel la calm și la respectarea întocmai a regulilor impuse de autorități.

"Am participat luni la ședința Biroului Politic Național al PNL la care a fost prezent senatorul Chițac. La acea ședință, BPN a validat susținerea candidaturii mele la Primăria Capitalei. Voi rămâne izolat la domiciliu împreună cu familia până la rezultatul testului.

Am sunat la numărul unic de pe site-ul Ministerului Sănătății. Apelul meu a fost preluat în 7-8 minute și am vorbit cu o persoană amabilă și bine informată. Am fost direcționat către Direcția de Sănătate Publică din sectorul în care locuiesc.

E important să ne păstrăm calmul și să respectăm regulile impuse de autorități. Sănătatea oamenilor din jur și în special a persoanelor vulnerabile depinde de acțiunea responsabilă a fiecăruia dintre noi", transmite Nicusor Dan.

Amintim că întreaga conducere a PNL se află în carantină, după ce senatorul Vergil Chiţac a fost destat pozitiv. Premierul Ludovic Orban se află izolat la Vila Lac 1. (Detalii AICI)

Până în acest moment, România a raportat 70 de cazuri de infectare. (Detalii AICI)

