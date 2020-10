Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, joi seară, în cadrul ”Talk B1„, moderat de Tudor Mușat, că el susțin ca școlile din București să rămână închise până se ajunge la incidența sub 3.

Nicușor Dan a afirmat că susține ca școlile din Capitală să rămână închise până indicele de incidență va ajunge sub 3.

”Copii sunt transmițători ai acestei boli. Specialiștii în care am încredere au spus acest lucru. Întrucât școlile sunt o sursă de transmitere a bolii (...) o măsură de siguranță, în condițiile în care suntem și în București, putem să facem și școală online, în condiții acceptabile . Este o măsură de siguranță pe care eu o susțin cu toată inima. Până când nu vom scădea acel indice sub 3, cum au stabilit specialiștii, eu susțin ca școlile să rămână închise”, a spus edilul.

