Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a prezentat, miercuri seară, noile măsuri privind limitarea răspândirii noului coronavirus, propuse de Comitetul Național pentru Stuații de Urgență și aprobate în ședința de Guvern. Astfel, au fost aprobate două măsuri: cea privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise, în condiții stabilite de autoritățile locale, și cea privind orarul de funcționare al teraselor, cluburilor, barurilor și sălilor de jocuri de noroc.

DOCUMENTUL INTEGRAL POATE FI CONSULTAT AICI

”Purtarea măștii de protecție astfel încât să acopere nasul și gura este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spațiile publice deschise, cum ar fi piețele, târgurile, zonele de așteptare – stațiile de autobuz, peroanele – falezele, zonele în care se desfășoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, în anumite intervale orare, stabilite prin hotărâre a Comitetului județean pentru Situații de Urgență sau al Municipiului București. Spațiile și intervalele orare se stabilesc la propunerea Direcției de Sănătate publică, luând în considerare probabilitatea prezenței concomitente a unui număr mare de persoane în spațiile și în intervalele orare respective, unde se constată dificultăți în asigurarea distanței fizice de protecție sanitară, stabilită în condițiile legii”, a anunțat Red Arafat.

Astfel, administratorii sau proprietarii spațiilor publice deschise vor fi obligați să afișeze, la loc vizibil, informații privind obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile respective.

A doua prevedere aprobată în cadrul ședinței de Guvern se referă la programul de funcționare al teraselor, cluburilor și sălilor de jocuri de noroc.A vrut să fie mai frumoasă şi şi-a injectat ulei de gătit în faţă. Cum a arătat după? Ca un monstru

”Operatorii economici care desfășoară activitatea în spații cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte asemenea, au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de lucru tehnico-științific pentru gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului județean pentru Situații de Urgență. Măsurile stabilite se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

Operatorii economici au obligația să ia măsuri pentru limitarea numărului de clienți la numărul locurilor pe scaune și a oricăror activități care presupun interacțiunea fizică între clienți”, a mai explicat Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat și care este diferența dintre cele două prevederi cuprinse în Hotărârea de Guvern: ”Cea cu mască, decizia se ia la nivel judeţean, la nivelul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea DSP. În privinţa intervalelor orare ceea ce înseamnă că se poate limita până la o anumită oră activitatea în amplasamente, se ia la propunerea fie a Grupului Tehnico - Ştiinţific din cadrul CNSU, fie a CJSU şi se aprobă de către CNSU şi devine obligatorie”.

Pe de altă parte, în Hotărârea Executivului nu sunt cuprinse noile reguli privind distanțarea pe plajă, conform cărora, distanța mai mică de 2 metri între persoane/șezlonguri ar fi fost permisă numai pentru soți și copii însoțiți de adulți (părinți, bunici).

”După cum ați văzut, nu mai este în Hotărârea de Guvern. A fost o propunere care a fost aprobată în cadrul CNSU. A avut logica ei, a fost discutată inclusiv în Grupul de suport tehnico-științific însă, după analiza actelor normative care deja existau, s-a considerat că există regulamente suficiente care să fie aplicate pe zona plajei, cu condiția ca ele să fie respectate, motiv pentru care nu s-a mai inclus în Hotărârea de Guvern o prevedere pentru plaje”, a explicat Raed Arafat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.