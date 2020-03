Femeia din Olt are 41 de ani și locuiește în Slatina. Recent întoarsă din Italia, această se află în izolare acasă, însă, a părăsit domiciliul.

În scurt timp, femeia a fost sunată de reprezentanții DSP Olt, cărora le-a spus că nu are semne de boală și că este în drum spre aeroport, pentru a se întoarce în Italia.

Femeia de 41 de ani a fost dată în consemn la frontieră, a anunțat poliția din Olt, însă, ea are telefonul închis şi nu a mai putut fi contactată de autorităţi.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a decis să fie făcute echipe mixte de polițiști și jandarmi care să intervină la solicitarea DSP atunci când persoanele aflate în autoizolare nu sunt găsite la domiciliu.

Tot în județul Olt, șase cetățeni chinezi s-au ales cu dosare penale, după ce au părăsit un hotel din Slatina, unde se aflau în auto-izolare.

Chinezii au fost văzuți, în aceeași zi, în județul Vâlcea, unde s-au cazat la un hotel din Drăgășani.

Deși cei șase cetățeni chinezi nu au manifestat simptome de coronavirus și nu provin din zona afectată a Chinei, reprezentanții DSP Olt au instituit pentru ei procedura de auto-izolare la respectivul hotel, au anunțat repreyentantii Grupului de Comunicare Strategică.

Totodată, alte cinci persoane din localitățile Cerașu și Iordacheanu, județul Prahova, au dosar penal pentru că nu au respectat măsură de auto izolare.

Polițiștii au deschis dosare penale pe numele celor cinci oameni după ce au fost găsiți pe stradă, cu toate că se aflau în perioada de autoizolare la domiciliu, a anunțat Direcția de Sănătate Publică.

În județul Dolj, numărul celor aflăţi în carantină a ajuns la 20, iar 360 de oameni sunt izolaţi la domiciliu.

Un bărbat suspect de coronavirus a fost internat la Spitalul de Boli lnfecțioase din Craiova.

