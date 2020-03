Încă un spital cu probleme din cauza coronavirusului. Secția de gastroenterologie de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași a fost închisă, după ce un pacient a fost confirmat pozitiv cu Covid-19.

Pacientul a fost transferat la Spitalul de Boli Infecțioase în noaptea trecuta.

Pacientul fusese adus de la Suceava în urmă cu câteva zile.

Mai multe cadre medicale au întrat în izolare după ce ar fi avut contact cu un pacient respectiv.

Amintim că probleme grave sunt și la Spitalul din Seuceava. 1.300 de angajațI au intrat în izolare, iar numărul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus a ajuns la 72. (Detalii AICI)

