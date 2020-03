CORONAVIRUS | Oana Gheorghiu (”Dăruiește Viață”): Singurul mod în care putem limita dezastrul este testarea în masă a oamenilor care intră în țară (VIDEO)

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației ”Dăruiește Viață” a declarat, luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, că soluția pentru a opri dezastrul pe care l-ar putea produce răspândirea COVID-19 în România este testarea în masă a tuturor celor care intră pe teritoriul țării noastre.

”Trebuia să ne uităm la ce se întâmplă în Italia de două trei săptămâni și să înțelegem inclusiv, noi, oamenii de rând, că am făcut foarte multă bășcălie de virusul ăsta și l-am luat în râs și nu am înțeles ce urmează. Nu știu nici autoritățile în ce măsură au înțeles. Situația noastră este dramatică, cu atât mai mult cu cât sistemul nostru de sănătate, prăduit de în ăștia 30 de ani, prăduit foarte tare în ultima guvernare, să nu uităm că ni se promiseseră ba patru, ba opt spitale regionale, iată-ne astăzi că vedem cu toții în ce suntem, în ce hal ne găsim, și nu putem să reproșăm asta actualului guvern. Actualului guvern putem să îi reproșăm că nu acționează mai ferm și nu înțelege exact ce are de făcut sau poate că o face și nu știm noi.

Cred că Guvernul ar trebui să își dea seama că trebuie să testeze în masă oamenii care intră în țară, să testeze în masă pe toți cei care sunt suspecți. Este singurul mod în care mai putem limita dezastrul”, a spus Gheorghiu.

Întrebată cu pot fi testați toți acești oameni, Oana Gheorghiu a răspuns: ”Am avea cu ce să testăm dacă am lua privatul ca partener pentru că există laboratoare suficiente în mediul privat, există aparate la DSV-uri, există și metode”.

Întrebată, de asemenea, dacă privații ar fi chemați la discuții de Guvern, cine s-ar duce și ce ar pune la bătaie, Oana Gheorghiu a răspuns: ”Sută la sută, se duc toți și pun la bătaie tot ce au. Eu nu am nicio îndoială pentru că primim noi la ONG sute de apeluri din mediul privat care vrea să participe, dar nimeni nu-i ascultă”.

„Sunt convinsă că ar fi și țări care să ne trimită ajutoare, dar trebuie să le cerem. Statul român trebuie să ceară ajutor Germaniei, dar la nivel guvernamental, nu prin vocea noastră, că nu e suficientă. Eu sper că se și întâmplă lucrurile astea, probabul că el vom și afla”, a adăugat Oana Gheorghiu.

Potrivit celei mai recente informări a Grupului de Comunicare Strategică, în România au fost confirmate până acum 576 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, cu 143 mai multe decât cele anunțate duminică. Cinci persoane au murit din cauza infecției cu COVID-19, iar 73 au fot declarate vindecate.

