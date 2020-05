Virusul COVID-19 a infectat peste 4,4 milioane de persoane la nivel global, luând totodată și viețile a peste 300.000 de oameni.

Acum, majoritatea țărilor încearcă să găsească un echilibru între stoparea răspândirii virusului și adoptatea unor măsuri pentru relansarea economiilor puternic afectate de criza fără precedent.

În acest context, directorul pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății, Hans Kluge, a avertizat că eforturile de a ține sub control pandemia de COVID-19 pot fi zădărnicite de cetățenii care nu mai țin cont de recomandările autorităților.

„Oboseala fata de masurile de urgenta ameninta castigurile pretioase pe care le-am obtinut in combaterea virusului. Relatari despre neincrederea in autoritati si teorii ale conspiratiei alimenteaza miscarile impotriva distantarii fizice si sociale", a constatat responsabilul OMS, care a mai punctat că „neîncrederea, rezistența in fata masurilor, o nepasare fata de schimbarile comportamentale pe care toti le-am facut pentru a limita COVID-19 ne vor reintoarce pe drumul pe care niciunul dintre noi nu vrea sa ajunga".

Hans Kluge a făcut apel în continuare la vigilență, menționând situația constatată în ultima săptămână la Wuhan, China, și în Coreea de Sud, unde au reapărut noi cazuri de infectări cu coronavirus, deși se credea că în acele zone virusul dispăruse.

Relaxarea timpurie a măsurilor nu este văzută cu ochi buni de către OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS, a avertizat despre riscurile reîntoarcerii la blocare dacă țările care ies din restricții nu gestionează tranzițiile „extrem de atent și într-o abordare pe etape”, precizând totodată că acestea ar trebui să fie pregătite pentru a le restabili dacă va apărea un al doilea val de îmbolnăviri.

În plus, chiar dacă răspândirea virusului este ținută sub control, comunitățile trebuie să continue să urmeze măsuri de distanțare socială și igienă, iar testarea cazurilor suspecte trebuie să continue, în ciuda dificultății guvernelor de a menține măsurile restrictive, din motive sociale, psihologice și economice, a mai afirmat directorul OMS.

”Este posibil ca acest virus să nu mai plece niciodată”

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că noul coronavirus ar putea deveni endemic, precum virusul HIV sau rujeola, solicitând totodată "un efort masiv" pentru combaterea acestuia, notează The Guardian.

Mike Ryan, expertul în probleme de urgență al OMS, a precizat că „acest virus poate deveni un alt virus endemic în comunitățile noastre și este posibil să nu mai plece niciodată”

„Cred că este important să fim realiști și nu cred că cineva poate prezice când va dispărea această boală. Nu cred că exista promisiuni și nici date. Această boală poate să devină o problemă pe termen lung sau să nu fie", a mai completat expertul, precizând că lumea are un anumit control asupra modului în care se confruntă cu boala.

Organizația a mai analizat dezvoltarea sistemului medical şi resursele disponibile în prevenirea unor boli precum SIDA, malaria sau tuberculoza. Astfel, s-au constatat probleme precum stagnarea progreselor în domeniul imunizării, insuficienţa numărului de medici şi costurile prea mari ale tratamentelor.

„Pandemia a reiterat necesitatea urgentă ca toate ţările să investească în sisteme sanitare puternice, fiind cea cea mai bună apărare împotriva unor epidemii precum cea de COVID-19", a mai precizat directorul general al OMS.