Coronavirus | Directorul OMS, replică la adresa lui Donald Trump. „Să nu politizăm virusul”

Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus îi răspunde lui Donald Trump, după ce președintele Statelor Unite ale Americii a acuzat OMS că este apropiată de China și, drept urmare, nu a gestionat cum trebuie epidemia, potrivit Agerpres, care citează AFP şi Reuters. Tedros Adhanom Ghebreyesus a cerunt, în acest cotext, ca pandemia de cornavirus să nu fie „politizată”.

Într-un moment în care răspândirea noului coronavirus a pus stăpânire pe întreaga lume, Directorul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus a îndemnat China și SUA să se unească în această luptă împotriva COVID-19 și a cerut ca pandemia să devină o unealtă politică.

„Să nu politizăm virusul”, a spus Ghebreyesus în răspuns la întrebarea unui reporter, într-o videoconferinţă de presă, îndemnând totodată SUA şi China să se „unească pentru a combate acest inamic periculos".

„Aşadar, sfatul meu (constă în) trei lucruri: vă rog, unitate la nivel naţional, fără folosirea COVID în scopuri politice. În al doilea rând, solidaritate onestă la nivel global și leadership onest din partea SUA şi China", a subliniat directorul OMS.

Printr-o postare pe contul de Twitter, Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, a criticat marți Organizația Mondilă a Sănătății. Președintele SUA este de părere că OMS „a dat-o în bară” în gestionarea crizei noului coronavirus și îi numește „China centrici”, deși susține că finanțările provin în mare parte din Statele Unite.

Donald Trump este cunoscut pentru nenumăratele atacuri pe care le lansează pe Twitter, iar acum victim ia căzut Organizația Mondială a Sănătății. Președintele SUA consideră că OMS nu a gestionat corect pandemia de COVID-19 și că s-a concentrat mult prea mult pe informațiile venite în mare parte din China.

De asemenea, Donald Trump a ținut să sublinieze faptul că banii Organizației Mondiale a Sănătății vin în mare parte din Statele Unite ale Americii. Trump a amintit și faptul că OMS a fost sfătuit țările să nu își închidă granițele, mai ales față de China.

„Organizația Mondială a Sănătății a dat-o în bară. Dintr-un anumit motiv, deși este în mare parte finanțată de către Statele Unite, este foarte China-centrică. Urmează să fim foarte atenți asupra acestui aspect. Din fericire le-am respins sfatul cu privire la păstrarea frontierelor deschise cu China. De ce ar da un sfat atât de greșit?” a fost mesajul pe care Donald Trump l-a postat în cursul zilei de marți pe Twitter.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?