Alin Goga, fost director juridic al CNAIR, pacientul cu numărul 37 infectat cu coronavirus la începutul lunii martie, a povestit, luni, în cadrul emisiunii ‘Se întâmplă acum’ de pe B1 TV teroarea ultimilor 30 de zile petrecute în spital din cauza diagnosticării cu COVID-19.

Goga a fost internat în data de 10 martie la Spitalul Victor Babeș din Capitală, după ce singur s-a prezentat la unitatea medicală cu simptome de infectare cu coronavirus.

Vestea că are COVID-19 a picat ca un trăsnet asupra sa. A existat permanent presiunea că ar fi putut îmbolnăvi pe cineva din familie ori de la serviciu, oameni cu care se văzuse permanent de la întoarcerea din Stuttgart, unde se pare că a contactat virusul ucigaș provenit din Wuhan, China.

Cel mai greu moment din punct de vedere psihologic a fost depărtarea de familie, povestește Alin Goga.

‘Puteam să îmi las familia, să nu mai fiu.

Vestea ca am coronavirus a fost un șoc. Îmi era teamă că am stat lângă familie, lângă colegii de serviciu. Presiunea că pot nenoroci pe cineva apăsa foarte tare’, spune el.

Din punct de vedere medical, cele două săptămâni petrecute la ATI i-au schimbat viața. Alin Goga spuen că este cu totul alt om, că apreciază altfel lucrurile și se raportează altfel la oameni.

Medical, cel mai greu a fost procedura de luare de sânge din vena aortă. Este o procedură medicală este foarte dureroasă.

‘Sângele era necesar pentru verificarea saturației oxigenului din sânge. Nu aveam saturația necesară oxigenării plămânilor’, a spus Goga.

În prezent, fostul director din CNAIR se află în continuare internat la Spitalul Victor Babeș, dar a fost trimis în salon, starea sa de sănătate fiind mult mai bună.

Potrivit acestuia, ultimele trei teste de COVID-19 i-au ieșit negative, doctorul care îl îngrijește confirmându-i că viața nu îi mai este pusă în pericol.

‘Sunt alt om. Am fost surprins că după 14 zile de ATI aveam 16 mii de mesaje, apeluri de la multă lume. Am primit mesaje și de la dușmani’, a spus Goga.

În același salon cu Alin Goga se află și pacientul cu numărul 36.

Amintim că este vorba despre un bărbat din București, în vârstă de 56 ani, care a călătorit în Israel în perioada 22-29 februarie 2020, iar în data de 10 martie a prezentat simptome de coronavirus, fiind internat, de asemenea, la ATI la Spitalul Victor Babeș.

Amândoi declară că sunt recunoscători în egală măsură lui Dumnezeu și medicilor pentru faptul că astăzi sunt în viață.

‘Fără princeperea medicilor și inspirația lui Dumnezeu nu treceam peste’, a spus Goga.

De asemenea, pacientul 36 a spus, în direct, pe B1 TV, că măsurile luate de autorități sunt prea lejere în comparație cu dezastul pe care îl poate produce coronavirusul în organismul unui om.

Totodată, el spune că nu I s-a dat nicio șansă când a ajuns la Victor Babeș, dar dorința sa de a trăi, pe care le-a spus-o și cadrelor medicale, a fost mai puternică.

‘Medicii mi-au dat șanse zero, dar le am spus că mă fac bine și plec acasă’, a povestit bucureșteanul de 56 de ani pentru B1 TV.

De asemenea, Goga a menționat la rândul său că le recomandă românilor să nu se joace cu sănătatea lor și a familiilor lor, să aibă răbdare pentru că pandemia va trece și e împortant ca după aceste zile să fim, din nou, împreună.

‘În acel mâine vom putea să îndreptăm toate lucrurile astea care ne-au dus în această situație de criză. Oamenii să conștientizeze că li se poate întâmpla rău. Să se protejeze ei și familiile lor’, a punctat fostuul director juridic al CNAIR, subliniind faptul că nu are ‘limite la măsurile dure pentru interesul general’.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.