CORONAVIRUS. Parcurile din București se vor închide (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că parcurile din București vor fi închise ca măsură impusă pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu noul coronavirus.

”Cred că se vor închide parcurile în perioada următoare. A fost o dezbatere în această seară la Comitetul Municipal pentru Situații Speciale de Urgență. Au fost două școli de gândire, unii care afirmau că ar fi bine să rămână deschise pentru că cetățenii au înțeles să nu se mai grupeze în mai mult de trei persoane și alții care au spus că totuți este un risc, că va fi cald în zilele următoare și ne putem trezi cu aceeași situație ca în weekendul trecut, când se adunau la grătare câte 15-20 de persoane, ceea ce ar fi un pericol. Până la urmă, se vor închide parcurile, atât cele care sunt administrate de Primăria Capitalei, cât și parcurile de sectoare. Zilele următoare vom vedea care va fi modalitatea practică”, a declarat edilul general.

Totodată, aceasta a precizat că, începând de săptămna viitoare Societatea de Transport București va folosi parcul auto care era utilizat, în mod normal, pentru zilele de weekend.

”Cu privire la transportul public în comun, începând de săptămâna viitoare, acesta va fi redus, astfel încât, în timpul săptămânii să lucrăm cu parcul auto de pe perioada sfârșitului de săptămână din perioadele normale. Am făcut mai multe simulări, mai multe calcule, având în vedere că mai mulți angajatori și-au redus drastic programul de lucru, se lucrează foarte mult de acasă, dar totuși trebuie să asigurăm transportul public în comun pentru cadrele medicale, pentru cei care lucrează în zona de utilități publice, pentru farmaciști, pentru vânzătorii din magazine, pentru reprezentanții presei. Deci, este nevoie în continuare și de transport public în comun, dar dimensionat la noua situație”, a mai spus Gabriela Firea.

