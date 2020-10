CORONAVIRUS| Peste 3.000 de cadre medicale infectate cu noul COVID-19 în România

Numărul cazurilor de cadre medicale infectate cu noul coronavirus a ajuns la 3.277, conform raportărilor primite din teritoriu de Institutul Național de Sănătate Publică.

Din totalul de cazuri confirmate, 2.363 sunt asistente medicale, 834 sunt medici și 80 sunt ambulanțieri. Ieri, INSP raporta că unu din 25 de cazuri de infectare din săptămâna trecută (28 septembrie -4 octombrie) a fost înregistrat la personalul medical.

Grevă japoneză

Viorel Huşanu, liderul SANITAS Bucureşti a declarant că aproximativ 100.000 de salariaţi vor participa astăzi la protest pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la drepturile care sunt încălcate în această perioadă de pandemie.

"Sunt o serie de probleme, o serie de legi care nu sunt aplicate și care afectează, în mod direct, salariatul din Sănătate. Și aici mă refer la partea financiară. Nu sunt acordat stimulentele de risc, cele de 2.500 de lei din bani europeni, nu s-au acordat sporurile prevăzute pentru pandemie/epidemie, personalul nu mai face față iar angajările sunt blocate, se fac angajări pe o perioadă determinată, nu vine nimeni pentru o lună. Suntem pur și simplu epuizați, nu mai putem continua așa, nimeni nu ne bagă în seamă, dialogul social e mort în această perioadă. Noi, la Federația Sanitas, am acordați ajutoare tututor salariaților care au fost infectați cu COVID, aproape 2.500 de persoane, inclusiv eu am fost diagnosticat pozitiv ieri. Am vrut să tragem un semnal de alarmă doar cu banderolă pentru că este o situație dificilă în România, sunt cazuri multe de covid 19 și complicate, nu vrem să afectăm cumva bunul mers al sistemului sanitar, dar în același timp nu putem lăsa lucrurile nerezolvate. Am apelat la premier, care ne-a spus că după ce va ieși din izolare se va întâlni cu noi și va încerca să rezolve o parte din probleme", a declarat pentru RFI, Viorel Hușanu.

Până astăzi, 5.203 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

În intervalul 06.10.2020 (10:00) – 07.10.2020 (10:00) au fost raportate 82 de decese (52 bărbați și 30 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Bacău, Bihor, Botoșani, Brăila, Călărași, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și București.

Pe teritoriul României, 11.965 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 7.889 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 24.600 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane.