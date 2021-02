CORONAVIRUS | Peste 3.600 de pacienți, tratați în Spitalului ”Victor Babeş” din Timișoara în aproape un an de la primul caz confirmat. Manager: Spitalul e plin de forme severe şi foarte severe de boală

Conducerea Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” a făcut, miercuri, un bilanț al activității, la aproape un an de la confirmarea primului caz de infectare cu coronavirus în Timișoara. Primul pacient a fost testat pozitiv aici pe 28 februarie 2020, iar de atuni și până acum, peste 3.600 de persoane diagnosticate cu COVID-19, au fost tratate. Pe de altă parte, aproximativ 500 de persoane au pierdut lupta cu boala.

Bilanț la Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Timișoara la aproape un an de la confirmarea primului caz de COVID-19

Medicul Cristian Oancea, manager al instituției mediale din Timișoara, a declarat că, în acest moment, spitalul pe care îl conduce ”este plin de forme severe şi foarte severe” de COVID-19.

“Într-un an de zile, şi vorbim doar de COVID-19, ne-am confruntat cu peste 3.600 de cazuri. În acest moment spitalul nostru este plin de forme severe şi foarte severe de boală şi i-am rugat pe colegii de la celelalte spitale să ne susţină două, trei, patru săptămâni, pe care noi le considerăm critice. Din nefericire, un număr de aproximativ 500 de pacienţi, printre care şi colegi de-ai noştri, au pierdut în acest an lupta cu această boală. Este o pierdere pentru noi toţi. Prin sistemul nostru de triaj, până în acest moment, au trecut 5.300 de pacienţi care au fost evaluaţi. Aceste cifre par seci, dar reprezintă oameni, oameni care s-au îndreptat cu speranţă spre Spitalul Victor Babeş şi care au primit cel mai bun tratament medical posibil”, a declarat prof. dr. Cristian Oancea, potrivit News.ro.

La rândul său, medicul Virgil Musta, şeful secţiei Boli Infecţioase I, a spus că 2020 a fost „un an de coșmar”, ” dificil din toate punctele de vedere”.

“Eu l-aş numi un an de coşmar, pentru că ne-a schimbat viaţa tuturor. Nu a fost un an simplu, ci un an dificil din toate punctele de vedere, profesional, social, al relaţiilor noastre, inclusiv al relaţiilor cu familia. Cu toţii a trebuit să facem sacrificii”, a spus Virgil Musta.

De la finalul lunii februarie a anului trecut și până în prezzent, la Timișoara au fost prelucrate peste 36.000 de teste Real Time-PCR.

Câte cazuri de coronavirus au fost confirmate în județul Timiș de la debutul pandemiei

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat că în ultima zi au fost înregistrate 3.337 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2. Un număr de 710 persoane au fost reconfirmate pozitiv. 788.048 este bilanțul total al infectărilor. 731.049 de pacienți au fost declarați vindecați. 20.086 de persoane diagnosticate au decedat, din care 73 în ultima zi.

Conform raportării (GCS) în județul Timiș au fost confirmate până acum 37.725 de cazuri de infectare cu coronavirus. De altfel, acesta este singurul județ din România aflat în prezent în scenariul roșu, cu o rată de infectare de 4,18 la mia de locuitori.