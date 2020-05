La nici 48 de ore de la ieșirea din starea de urgență, românii par să fi uitat de existența COVID-19. Sute de persoane au fost filmate sâmbătă seară în parcul Herăstrău din Capitală în timp ce stau la terase, dansează și se comportă ca și cum nu există nicio regulă de distanțare socială. Imaginile au ajuns și la oficialii din Primăria Capitalei, care spun că localurile care au primit clienți vor rămâne fără autorizație de funcționare.

Aglomerația a început în Herăstrău încă din timpul zilei. Zeci de oameni au făcut picnic pe spațiul verde și au dansat unul lângă celălalt sub privirile neputincioase ale forțelor de ordine. Odată cu lăsarea serii, însă, petrecerea s-a dezlănțuit, iar numărul mare de persoane care au luat parte a făcut ca termenul de distanțare socială să nu mai existe.

Pe lângă cei care au dansat și au stat pe iarbă fără să poarte măști de protecție și să păstreze distanța, au fost și persoane care s-au așezat pe scaunele de pe terase, semn că localurile respective au fost deschise, deși acest lucru nu este încă permis. Abia în jurul orei 23.00, după ce polițiștii au intervenit, oamenii au început să plece către case.

Imaginile cu petrecerea din Herăstrău au ajuns și la autorități. Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu este de părere că de vină sunt proprietarii de terase și spune că Primăria Capitalei va retrage autorizațiile de funcționare ale localurilor care nu au respectat restricțiile.

„Ce putem noi la momentul acesta să criticăm și probabil că mâine (duminică - n.r.) vom lua toată măsurile este atitudinea acestor fericiți ai sorții, care de-a lungul timpului, după anul 1990, s-au comportat cum au vrut ei doar pentru că au dat să mănânce o masă unor procurori sau a tot felul de polițiști care le-au permis să aibă acele terase pe salba de lacuri a Herăstrăului, dar vă garantez eu că de mâine, acești șpăgari care ne-au disperat cu aceste terase o să aibă un alt regim și alt tratament! (...) Se consideră niște oameni care au influență asupra autorităților, dar vă garantez eu că n-o să mai aibă de mâine, că le retrag toate autorizațiile.”, a declarat Aurelian Bădulescu, la Digi24.

Între timp, localul care a organizat petrecerea a anunțat că se închide începând de duminică.

De altfel, chiar sâmbătă seară, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, făcea un apel, printr-un mesaj publicat pe Facebook, la persoanele care au început să se adune în grupuri mari în spațiul public, ignorând regulile impuse de autorități pentru a opri răspândirea noului coronavirus.

Șeful MAI avertiza că pericolul reprezentat de COVID-19 nu a trecut, iar dacă distanțarea socială nu va fi respectată, vom asista la o explozie a cazurilor de îmbolnăvire.

”Virusul încă nu a fost învins! În această seară (sâmbătă - n.r.), la ora 20:00, am ajuns la 16.797 de persoane infectate, cu 268 ÎN PLUS față de ziua de ieri. Din păcate, în ultimele 24 de ore, au decedat ÎNCĂ 24 de persoane, ajungând astfel la 1094 de tragedii suferite de compatrioții noștri din toate județele țării.

Nu aruncati pe geam efortul dumneavoastră și al tuturor cetățenilor responsabili, riscând o explozie de cazuri sau, mai rău, carantinarea unor zone în care locuiesc oameni nevinovați, din cauza greșelilor din următoarele zile”, a transmis Marcel Vela.

De asemenea, Grupul de Comunicare Strategică a precizat, sâmbătă, că deși în legea privind starea de alertă, care va intra în vigoare de luni, una dintre prevederi se referă la deschiderea teraselor, acest lucru nu se va întâmpla deocamdată.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.