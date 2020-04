CORONAVIRUS. Poluarea atinge noi cote alarmante în București, în pofida traficului scăzut (VIDEO)

Poluarea din Capitală a atins din nou un nivel extrem de ridicat, Deși traficul rutier este aproape inxistent din cauza restricțiilor impuse pe fondul pandemiei noului coornavirus (COVID-19), rețelele de monitoriare a calității aerului au semnat în ultimele două nopți depășiri ale indicilor.

Ministrul Mediului a convocat luni o reuniune de urgență la Garda Națională de Mediu și Agenția Națională pentru Prtecția Mediului pentru a afla de unde provine poluarea în condițiile în care, din cauza crizei generate de COVID-19, tot mai puțini oameni ies din locuințe.

