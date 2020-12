CORONAVIRUS | Prefectul Capitalei: Trebuie să depășim faza de avertisment și să trecem la aplicarea de sancțiuni acolo unde nu se respectă regulile. Respectarea normelor ne va ajuta să evităm măsuri mai dure de sărbători (VIDEO)

Ședință la Prefectura Capitalei miercuri dimineață pe tema măsurilor de combatere a pandemiei de coronavirus. Autoritățile din București au în vedere o intensificarea a controalelor. Nu va fi însă vorba despre carantinarea Capitalei, după cum a dat asigurări primarul general Nicușor Dan. Edilul a precizat, marți seară, că închiderea Bucureștiului este luată în calcul doar în ultimă instanţă în lupta cu pandemia. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a declarat că le va cere reprezentanților instituțiilor cu atribuții de control să aplice sancțiuni acolo unde se constată că regulile nu sunt respectate. Totodată, Berbeceanu a precizat că dacă regulile instituite de autorități se vor respecta, se va evita impunerea unor restricții suplimentare în perioada sărbătorilor.

”Ședința vizează o intensificare a activităților de control în toate zonele și în toate sectoarele, respectiv în mall-uri, piețe, la metrou, terase, mijloacele de transport în comun, sălile de fitness, saloanele de cosmetică, pentru a ne asigura că măsurile aflate în vigoare la această dată sunt respectate cu strictețe. Asta pentru că am constatat că există o relaxare în ceea ce privește respectarea măsurilor și nu vizăm la acest moment alte măsuri. Este nefiresc să iei alte măsuri atât timp cât nu urmărim respectarea cu maximă strictețe a celor aflate în vigoare. Am să le cer șefilor structurilor cu atribuții de control să depășim un pic faza de avertisment și să trecem la aplicarea de sancțiuni acolo unde nu se respectă măsurile aflate în vigoare pentru că, în opinia mea, atunci când legea nu este respectată, trebuie impusă”, a declarat prefectul Capitalei.

Întrebat care este pragul de infectări cu coronavirus de la care ar putea fi impusă carantinarea Bucureștiului, Traian Berbeceanu a răspuns: ”O astfel de măsură se propune de către DSP și INSP în funcție de analiza mai multor indicatori: de gradul de infectare, de numărul de persoane depistate pozitiv, de numărul de cazuri grave raportat la numărul de persoane vindecate. Sunt mai mulți indicatori avuți în vedere. Se desfășoară activități și în ceea ce privește extinderea capacității secțiilor ATI din Capitală. (...) În perioada imediat următoare, Spitalul Sfântul Pantelimon urmează să dezvolte o secție de terapie intensivă intermediară. Atunci când situația o va impune, ca ultimă măsură, va fi avută în vedere și carantinarea, dar nu suntem în acest scenariul la acest moment”.

De asemenea, întrebat dacă este luată în calcul varianta instituirii unor măsuri suplimentare în contextul în care se apropie sărbătorile de iarnă, prefectul Capitalei a precizat: ”Vom intensifica controlalele, voi cere să fim intransigenți în respectarea măsurilor și în aplicarea sancțiunilor atunci când este cazul și vom încerca să identificăm cadrul legal pentru a suspenda temporar activitatea agenților economici care nu respectă aceste măsuri pentru că nu am vrea ca nerespectarea măsurilor de către unii agenți economici să aibă repercusiuni asupra întregii activități economice. Tocmai respectarea cu strictețe a măsurilor aflate în vigoare ar putea să ne ajute să evităm măsuri mai dure în perioada următoare”.

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.