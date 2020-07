CORONAVIRUS | Premieră: Politehnica București renunță la concursul de admitere

În contextul pandemiei de coronavirus și al măsurilor impuse de autorități pentru limitarea răspândirii virusului, Politehnica București renunță, în premieră, la concursul de admitere.

Mai precis, Direcția de Sănătate Publică consideră că este imposibil să protejezi, la examen, câteva mii de concurenți și profesori, astfel că Politehnica București a fost nevoită să anuleze examenele de admitere.

Mai mult, nu se vor organiza nici probe online, ar departajarea se face după rezultatele obținute la bacalaureat, la diverse materii din domeniul real.

„N-am primit aprobare de la DSP pentru a organiza examenul de admitere pe care îl aveam în fiecare an, așa că admiterea se ține exclusiv pentru toate facultățile universității”, a declarat Mihnea Costoiu, rector, potrivit știrilor Pro TV.

Care sunt cele mai căutate specializări în acest an

Și în acest an specializări tehnice, precum ingineria, sunt cele mai căutate de către viitorii studenți, având în vedere că aceste specializări sunt cele mai solicitate pe piața muncii din România.

Astfel că și în acest an cea mai căutate Universitate este Politehnica Bucureşti, care are 15 facultăţi şi zeci de specializări în domeniul ingineriei. La Automatică şi calculatoare – una dintre cele mai dorite specializări, cu peste 800 de locuri disponibile în fiecare an –, mediile de admitere au fost mereu peste 9.00. Absolvenţii acestei facultăţi sunt foarte ofertaţi pe piaţa de IT, o piaţă care cunoaşte o creştere spectaculoasă, un job în domeniu fiind remunerat cu mii de euro, lunar.

Acelaşi lucru se poate spune şi despre absolvenţii facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia informaţiei, care pregăteşte circa 700 de studenţi în fiecare an. În acest an, viitorii studenți nu vor mai susine examene de admitere, având în vedere contextul creat de pandemia de COVID-19. Universitatea va lua în calcul notele obţinute de candidaţi la examenul de Bacalaureat şi după cele la materiile de specialitate obţinute în timpul anilor de studii.

Și Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este la mare căutare printre absolvenții de liceu care doresc să se facă ingineri constructori.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – USAMV, din Bucureşti oferă la rândul ei oportunități pentru cei care doresc să devină ingineri în domeniul agriculturii. În cadrul UASMV există Facultatea de Management şi dezvoltare rurală, Facultatea de Horticultură, care are şi program de peisagistică, Facultatea de îmbunătăţiri funciare şi ingineria mediului, unde sunt specializări conexe: ingineri pentru îmbunătăţiri funciare, inginerie economică în construcţii, ingineria mediului şi specializarea de cadastru. Sunt doar două universităţi în Bucureşti care şcolarizează în domeniul cadastrului.

Rata de promovare la examenul de Bacalaureat 2020

Rata de promovare la examenul de Bacalaureat (înainte de contestații) înregistrată de absolvenții studiilor liceale, atât din promoția curentă, cât și din promoțiile anterioare a fost de 62.9%. Pentru promoția curentă, rata de promovare este 71.4%, iar pentru promoțiile anterioare – 25%.

Mai precis, în sesiunea iunie-iulie 2020 a examenului de Bacalaureat au promovat 92.930 de candidați, dintr-un total de 147.790 candidați prezenți. Dintre aceștia, 86.140 de candidați sunt din promoția curentă, iar 6.790 de candidați sunt din promoțiile anterioare.

De asemenea, 232 de candidați au obținut media 10.