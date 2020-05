CORONAVIRUS | Premierul Ludovic Orban, despre starea de alertă: Sigur că vor fi sancțiuni. Cine nu va respecta regulile va fi amendat (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că persoanele care nu vor respecta regulile impuse de autorități în perioada stării de alertă vor fi amendate, precizând că și în acest moment, în care legea privind starea de alertă nu a intrat încă în vigoare, există baza legală pentru sancționarea celor care nu țin cont de măsurile stabilite în contextul pandemiei de coronavirus.

Întrebat dacă de luni, atunci când va intra în vigoare legea privind starea de alertă, vor exista sancțiuni clare pentru cei care nu respectă regulile impuse de autorități, premierul a răspuns: ”Sigur că vor fi sancțiuni. Și acum avem bază să dăm amenzi, că nu lipsește baza legală pentru a da amenzi. Acum trecem, practic, la niște reguli care sunt impuse prin hotărâri ale Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, care sunt impuse prin ordine omune ale Ministerului Sănătății, cu miniștrii de resort din diferitele domenii pe care le coordonează. Toate aceste reguli trebuie transmise către cetățeni în cadrul unei campanii largi. După ce oamenii ajung să cunoască aceste reguli, cine nu le va respecta va fi amendat”.

Întrebat dacă persoanele care au primit amenzi în perioada stării de urgență și le-au achitat își vor primi banii înapoi de vreme ce Curtea Constituțională a declarat ca neconstituțională majorarea acestor amenzi, Ludovic Orban a declarat: ”Acum suntem în analiză pentru a găsi o soluție legală. Când vom găsi această soluție legală, o vom anunța public. Așteptăm motivarea Curții și apoi vom găsi soluția legală cea mai potrivită”.

După cele două luni în care pe teritoriul țării a fost instituită starea de urgență în contextul pndemiei de COVID-19, România a intrat, începând de vineri, 15 mai, în starea de alertă, care este valabilă, pentru început pentru o perioadă de 30 de zile.

Astfel, de acum, românii au obligația de a purta măști de protecție în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locul de muncă. De asemenea, începând din 15 mai, cetățenii pot circula în interiorul localităților fără declarația pe proprie răspundere. Aceasta va fi necesară însă pentru deplasările între localități, care pot fi făcute doar având motive bine întemeiate. De altfel, între timp, autoritățile au publicat și un nou model al declarației pe propria răspundere.

Tot din 15 mai au fost redeschise cabinetele stomatologice, saloanele de îngrijire personală, parcurile și grădinile publice, mall-urile cu o suprafață mai mică de 15.000 de metri pătrați și magazinele din centrele comerciale care au intrare separată față de restul complexului. De asemenea, se pot relua slujbele religioase, care pot fi oficiate în afara lăcașurilor de cult, credincioșii având obligația să poarte măști de protecție și să păstreze distanțarea socială.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că până vineri la ora 13.00, la nivel național au fost confirmate 16.437 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, ceea ce înseamnă că în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 190 de noi îmbolnăviri. Din totalul persoanelor infectate, 219 pacienți sunt internați la terapie intenstivă. Bilanțul deceselor a ajuns la 1.056. Totodată, 9.370 de persoane au fost declairate vindecate.

