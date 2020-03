CORONAVIRUS. Primăria Capitalei a achiziționat patru aparate de testare Real Time PCR. Două se află la Spitalul ”Victor Babeș” și două, la Institutul „Matei Balș” (VIDEO)

Primăria Capitalei a achiziționat patru aparate de testare Real Time PCR și un extractor ARN, aparate destinate măririi capacității de testare la nivelul Bucureștiului, anunță primarul Gabriela Firea.

Două dintre aparatele Real Time PCR se află la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Victor Babeș”, iar pentru celelalte două a primit finanțare Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș”.

Într-o conferință susținută online alături de edilul general al Capitalei, directorul general al Adminsitrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB), Vasile Apostol, a făcut precizări cu privire la achizițiile de materiale sanitare, derulate de Primăria Capitalei.

”Din perspectiva dotării sau achiziției de materiale sanitare și dezinfectanți pe care Primăria Capitalei o derulează pentru spitalele aflate în administrare, am avut un buget alocat de aproape 20 de milioane de lei, dintre care scădem aparatele. 12 milioane, până la acest moment constituie suma pe care am contractat-o pentru combinezon complet (56.200 de bucăți), mască chirugicală simplă (1.006.000 de bucați), mască de protecție de tip FFP2 (20.000 de bucăți), ochelari de protecție (14.000 de bucăți), mănuși de examinare (4.000 de cutii). (...)

Operatorii privați se plâng că sunt blocați în vămi, adică în țările de proveniență ale acestor materiale sau în vama din România. Avem garanții ferme că săptămâna aceasta ne vor fi livrate produsele pe care le-am exemplificat mai devreme la nivel de cifre”, a declarat directorul ASSMB.

Amintim că mii de bucureșteni ar urma să fie testați pentru infecția cu noul coronavirus.

Managerul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel, a anunțat joi că testarea va include un eșantion de 10.000 de persoane din Capitală. Acesta precizat că vor fi testați și personalul medical și pacienții din spitale, dar că trebuie testată și populația, pentru a înțelege cum circulă virusul.

„E un proiect care trebuie susținut de toată lumea, pentru că ne dă imaginea clară a modului în care se mișcă virusul în populație. Am vorbit cu domnul Tătaru și am reconfirmat acest proiect”, a spus Streinu-Cercel.

