CORONAVIRUS | Primele 81.000 de doze de la Astrazeneca au ajuns la Institutul Cantacuzino (VIDEO)

Cele peste 81.000 de doze de vaccin AstraZeneca aduse ieri în România au ajuns, duminică dimineață, la Institutul Național „Cantacuzino”. Dozele vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel național.

Programările pentru vaccinarea cu produsul AstraZeneca vor începe din 10 februarie.

În România, vaccinarea împotriva COVID-19 cu produsul AstraZeneca este recomandată pentru grupa de vârstă 18-55 de ani, cu posibilitatea creșterii acestui interval, în funcție de apariția noilor date științifice, a transmis Comitetul de coordonare a vaccinării.

De asemenea, intervalul de timp recomandat între cele două doze este de 8 săptămâni.

