CORONAVIRUS | Primul termoscaner a fost instalat pe Aeroportul Otopeni

Un prim termoscaner a fost instalat pe Aeroportul Otopeni, pe fluxul destinat curselor din Italia. Este vorba de unul din cele cinci termoscanere care vor fi amplasate pe cel Aeroportul Henri Coandă, cel mai mare aeroport din România.

Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat recent, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate că toate cele 35 de termo-scannerele vor ajunge în România până la sfârșitul lunii martie.

„ONAC, prin achizițiile centralizate, se ocupă de achiziția tuturor echipamentelor, inclusiv a celor 35 de termo-scannere. Ce am spus azi, am spus ceea ce ONAC ne-a declarat. Am înțeles că vor veni mai repede decât termenele asumate prin contract. Compania din Irlanda s-a angajat ca până la sfârșitul săptămânii să vină 5. Pe Aeroportul Otopeni sunt curpinse 5, dar nu știu dacă toate vor ajunge pe Otopeni. Să vedem care sunt prioritățile. Cert este că, până la sfârșitul lunii martie”, a declarat Lucian Bode, miercuri, la Parlamentul României.

Întrebat cât costă, ministrul a răspuns: „Bugetul pe care noi l-am propus a fost de 5 milioane de lei. Contractul a fost încheiat pe o sumă de 2,3 milioane, 2,5 milioane, deci o economie de 50%”.