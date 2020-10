România încheie cea mai neagră săptămână de la începutul pandemiei. În doar 7 zile, țara noastră a înregistrat un total de aproape 20 de mii de cazuri. Adică mai mult decât am avut în primele 100 de zile de pandemie, atunci cand ne aflam în starea de urgență. Este o creste de aproape 50% fata de săptămâna precedentă și dublu față de ultimele doua săptămâni. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca a declarat că, din punctul său de vedere, numărul infectărilor va continua să crească, iar impcatul asupra secțiilor de terapie intensivă se va vedea în cel mult zece zile.

Întrebat cum a ajuns România în situația în care să aibă zilnic peste 3.000 de noi cazuri de coronavirus, Radu Țincu a răspuns: ”Nu am respectat cu rigurozitate măsurile sanitare, dar nu suntem doar noi de vină. După cum vedem, întreaga Europă se află în acest al doilea val al pandemiei, iar dacă ne uităm în trecut, în istorie, vedem că și celelalte pandemii au evoluat similar, cu valuri succesive care sunt, evident, datorate faptului că lumea nu respectă cu cea mai mare rigurozitate aceste măsuri sanitare. Trebuie să precizăm și faptul că ele nu sunt absolute. Prin faptul că purtăm mască de protecție și ne distanțăm fizic reducem riscul de a ne infecta cu SARS-CoV-2, dar nu eliminăm acest risc. În momentul în care aceste măsuri sanitare sunt din ce în ce mai puțin respectate, riscul crește proporțional”.

Iar specialistul estimează că tredul ascendent se va menține și în perioada următoare.

”Din păcate, în opinia mea, cred că acest trend ascendent va crește în perioada următoare. Vom avea o creștere a numărului de cazuri, dar și dacă ar fi să înregistrăm în acest moment un platou, această săptămână și probabil zilele următoare cât încă se va menține acest platou, va determina un impact foare important asupra sistemului de sănătate și, în special, pe secțiile de terapie intensivă. (...) Însă există un declaraj, probabil peste o săptămână sau zece zile vom resimți impactul acesta în terapie intensivă.

În momentul în care capacitatea de tratament a pacienților cu coronavirus care, în prezent este undeva la puțin peste 1.000 de paturi de terapie intensivă, va fi epuziată, se va recurge la transformarea altor spitale generale în spitale COVID. Deja presiunea pe spitalele de linie 1 și spitalele suport este maximă pentru că s-a luat decizia ca pacienții cu simptomatologie ușoară să fie dispensarizați la domiciliu și să fie doar supravegheați medical, fie de medicii de familie, fie prin rețeaua de boli infecțioase, la domiciliu. Acest lucru ne arată că s-a atins capacitatea maximă a spitalelor de boli infecțioase și spitalelor suport. Cu acești pacienți este ușor de realizat acest management la domiciliu, însă pacienții de terapie intensivă nu au cum să meargă la domiciliu, ei vor trebui să rămână în spital, iar transformarea altor spitale generale în spitale COVID va dezechilibra capacitata de răspuns a sistemului medical pentru cei care au alte boli decât coronavirus”, a mai spus Radu Țincu.

Întrebat în cât timp ar putea ajunge medicii în situația în care ar fi puși să aleagă cui îi salvează viața și cui nu, medicul Radu Țincu a răspuns: ”Nu știu dacă vom ajunge atât de rapid în acest scenariu dramatic, însă pe cifrele ultimei săptămâni, cel mai probabil, după jumătatea lunii octombrie, paturile de terapie intensivă dedicate pacienților cu coronavirus se vor epuiza și vor trebui luate anumite măsuri, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în București, care este zona de focar. În București, Spitalul Colentina a redevenit spital COVID din cauza creșterii numărului de cazuri, Spitalul Ilfov a devenit spital COVID”.

CÂND DISPARE pandemia de CORONAVIRUS? S-A AFLAT MARELE SECRET

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, duminică, 2.880 de cazuri noi de COVID-19 depistate în România. Numărul de decese înregistrate într-un interval de 24 de ore este de 53. Alți 628 români sunt la Terapie Intensivă. Retestarea a scos la iveală 431 persoane pozitive. Nu în ultimul rând, autoritățile au precizat că de la izbucnirea crizei sanitare au fost confirmate 155.283 de îmbolnăviri, iar 117.942 de pacienți au fost declarați vindecați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.