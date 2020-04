CORONAVIRUS | Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca: Eu cred că suntem deja la vârf. Probabil că sunt undeva între 30% și 40% pacienți în plus care nu sunt încă diagnosticați (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca din Capitală, a declarat vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că România a ajuns deja la vârful pandemiei de COVID-19, în condițiile în care multe persoane probabil nu au fost încă diagnosticate cu noul coronavirus pentru că sunt fie asimptomatice, fie au simptome foarte slabe.

”Eu cred că suntem deja la vârf pentru că, dincolo de datele publicate de autorități, probabil că sunt undeva între 30 și 40% în plus pacienți care nu sunt încă diagnosticați. Și nu sunt diagnosticați nu neapărat din cauza limitării numărului de teste, ci pentru faptul că ei sunt, fie asimptomatici, fie au simptomatologie extrem de redusă și atunci nu vor ajunge niciodată la spital pentru a fi testați”, a declarat Radu Țincu.

Totodată, medicul a susșinut că schimbarea algoritmului de testare de către Ministerul Sănătății este o măsură lăudabilă, dar care a fost luată cu câteva săptămâni mai târziu decât ar fi fost necesar.

”Trebuie apreciat faptul că s-a schimbat protocolul de testare. Din punctul meu de vedere, este de salutat, doar că îl văd puțin mai tardiv decât ar fi trebuit să se întâmple. Astăzi putem testa categorii întregi de pacienți care urmează a fi internați în spital. Este vorba despre cei care au nevoie de transplant, cei care se află în faza post-transplat, pacienții oncologici ce necestită intervenții chirurgicale. Din punctul meu de vedere este, cam la două săptămâni în urmă această updatare a testării. Trebuia de la început, pentru a proteja sistemul de sănătate publică, să se testeze toți pacienții care urmează a fi internați în spital. Este extrem de simplu: avem o transmitere intracomunitară și orice pacient care urmează a fi internat în spital poate reprezenta un posibil caz de coronavirus care, dacă nu îl testăm și îl punem în evidență la internare, va contamina pacienții din spital, va contamina personalul medical. Până ne vom da seama, peste câteva zile, că el este pozitiv, deja vom avea o răspândire foarte mare. Rata de răspândire este: un pacient bolnav va îmbolnăvi alți trei oameni sănătoși”, a mai spus medicul.

În ceea ce privește faptul că, potrivit celei mai recente raportări a Grupului de Comunicare Strategică, până vineri, la ora 13.00, 258 de pacienți cu COVID-19 erau internați la terapie intensivă, Radu Țincu a precizat că, în acest moment, sistemul medical din România poate încă să facă față cazurilor grave.

”Măsurile de distanțare socială, toate aceste măsuri restrictive au avut un efect pozitiv pentru că avem un număr mic de pacienți care se află în terapie intensivă. Din acești 258, cred că undeva la 56-60 sunt cei care necesită ventilație mecanică, ceea ce dă o lejeritate secțiilor de terapie intensivă pentru a-i trata. Acesta este un element extrem de important. Mortalitatea derivă din incapacitatea sistemelor de sănătate de a mai trata pacienții. Deci noi trebuie să evităm în continuare să avem o accelerare a numărului a numărului de pacienți pentru că atunci se va produce dezastrul pe care l-am văzut în alte țări”, a mai susținut Radu Țincu.

Întrebat dacă în situația în care vom trece cu bine de perioada Paștelui, adică fără o creștere spectaculoasă a numărului de cazuri, când ar mai putea fi un vârf al epidemiei sau vom putea considera că ce a fost mai rău a trecut, medicul a răspuns: ”E foarte dificil de făcut o predicție. Cred că vor mai urma câteva zile în care vom înregistra creșteri ale numărului de persoane infectate, pentru că, de fapt, noi avem acum rezultatele a ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 10-14 zile, având în vedere incubația virusului. Pentru a vedea exact cum au fost respectate regulile de distanțare socială și de protecție în perioada sărbătorilor de Paști, va trebui să ne uităm, cel mai probabil, undeva la începutul lunii mai. Atunci vom putea trage concluzia dacă oamenii au respectat sau nu această distanțare în perioada sărbătorilor de Paști. (...) Trebuie să atragem atenția asupra aglomerației din piețe, faptul că oamenii au uitat, sub efervescența sărbătorilor de Paște, că virusul este același. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu s-a schimbat nimic în pandemia aceasta. Există același risc să ne contaminăm, nu suntem mai feriți”.

Referitor la teoriile conform cărora temperaturile ridicate ar duce la dispariția noului coronavirus, Radu Țincu a precizat: ”Este prematur să tragem o astfel de concluzie pentru că pe coronavirus nu îl cunoaștem foarte bine. Așteptăm cu toții să vedem cum va reacționa în perioada în care vremea se va încălzi, însă speranțele nu sunt chiar atât de mari pentru că știm foarte bine că a fost identificat și se transmite foarte bine și în țări cu climat cald. Nu trebuie să fim chiar atât de încrezători că va dispărea în totalitate în perioada verii. Sigur, mergem pe ideea unei paralele cu virusul gripal, în care coronavirusulul s-ar comporta la fel și ar avea această sezonalitate, dând posibilitatea de a avea o perioadă de acalmie în lunile iulie și august”.

Potrivit datelor oficiale, în acest moment, în România sunt confirmate 8.067 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. 1.508 pacienți au fost declarați vindecați.

Bilanțul deceselor a ajuns la 411 victime.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.