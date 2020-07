CORONAVIRUS | Radu Țincu: Presiunea pe serviciile ATI din București este uriașă (VIDEO)

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a declarat vineri seară, la Talk B1 cu Tudor Mușat, că paturile de Terapie Intensivă de la spitalele de linie 1 și spitalele suport din București au fost, în mai multe rânduri, epuizate, iar pentru salvarea pacienților s-a luat măsura transferării lor. Acesta a mai afirmat că presiunea pe serviciile de Terapie Intensivă din Capitală este uriașă.

Medicul a spus că presiunea pe serviciile ATI din Capitală este uriașă, iar secțiile de Terapie Intensivă sunt depășite din punct de vedere al capacității.

”În mai multe rânduri, cel puțin spitalele din București, spitalele de linie 1 și spitalele suport au epuizat paturile de Terapie Intensivă și atunci, sigur că decizia normală pentru a putea să îi tratăm pe acești pacienți a fost să fie transferați, fie pe cale aeriană, fie pe cale terestră, în spitale din vecinătate, astfel încât să beneficieze de Terapie Intensivă. Aceasta este o măsură de salvare, în acest moment, fiindcă presiunea pe serviciile ATI din București este uriașă, Capitala având o creștere de cazuri cunoscută deja de câteva zile, iar secțiile de Terapie Intensivă din linia 1 și suport fiind depășite din punct de vedere al capacității”, a menționat el.

Acesta a mai spus că în momentul în care paturile de Terapie Intensivă din spitalele de linie 1 și spitalele suport vor fi epuizate sunt două posibilități, respectiv pacienții vor fi transferați în spitale din țară, ”lucru care s-a și întâmplat”, sau, varianta a doua, sunt spitalele modulare, amplasate în fața anumitor spitale din Capitală.

Radu Țincu a spus că dacă se va menține acest trend al numărului de cazuri în următoarea săptămână, cel mai probabil, se vor epuiza paturile de la ATI din spitalele de linie 1 și spitalele suport.

”Acest lucru va fi problematic, pentru că vor trebui găsite soluții pentru pacienții aflați în tare gravă, bolnavi de Covid-19, iar această rezolvare, cel mai probabil, va veni prin transformarea altor spitale și scoaterea lor din circuitul normal pentru tratamentul pacienților non-Covid, transformarea lor în spitale Covid”, a declarat medicul.

