CORONAVIRUS | Raed Arafat: Acum sunt zile cruciale. Week-end-urile au devenit un mare risc. Vor începe controale serioase pentru că nu mai merge

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) avertizează, în contextul creșterii numărului cazurilor de coronavirus în România, că week-end-urile reprezintă un "mare risc" pentru că la sfârșitul săptămânii oamenii ies la terase și nu respectă cu strictețe normele distanțare socială. Astfel, secretarul de stat din cadrul MAI precizează că este foarte important ca românii să țină cont de regulile de igienă, să poarte măști de protecție și să evite locurile foarte aglomerate.

Raed Arafat, despre creșterea numărului de cazuri de COVID-19: Acum sunt zile cruciale. Week-end-urile au devenit un mare risc

În ultimele trei zile, în România s-a menținut nivelul de peste 300 de noi cazuri de coronavirus. "Într-o zonă sigură avem 150 - 200 de cazuri noi", a spus Raed Arafat, precizând că atât el, cât și colegii lui sunt îngrijorați de această creștere a numărului îmbolnăvirilor.

"Trendul este în creştere a numărului cazurilor confrmate. Se vorbeşte de numărul de teste, am fost la 2% din totalul testelor, am ajuns la 5% din totalul testelor confirmate. Acum suntem la 3%, dar acum două zile am atins 5%. Asta arată că situaţia nu este aşa de stabilă. (...) Există o intersectare între cazurile active şi cele care se vindecă. Atunci când am avut această intersectare a fost bine, acum există o tendinţă de urcare. Prevenim acest lucru prin respectarea măsurilor: măşti, distanţare, igienă”, a declarat Raed Arafat, la Digi 24.

Raed Arafat anunță controale la terase și magazine

În acest context, șeful DSU a anunțat că vor avea loc „controale foarte serioase” atât la terase cât și la magazine, unde trebuie făcut triajul clienților la intrare.

"Acum sunt zile cruciale. Orice zi este, dar week-end-urile au devenit un mare risc pentru că vedem că oamenii merg la cluburi, la terase unde se văd mai mulţi şi se vede clar că nu sunt din aceeaşi familie. Îmi pare rău să vă zic, dar o să înceapă controale foarte serioase, nu numai la terase, ci şi la magazine care trebuie să aibă triaj la intrare. Vor începe astfel de controale pentru că nu mai merge”, a mai spus Raed Arafat.

Secretarul de stat în cadrul MAI a precizat că se observă o creştere a deceselor şi a dat asigurări că există suficiente locuri în spitale, pentru cazurile noi de COVID-19.

Arafat a menţionat că "într-o zonă sigură avem 150 - 200 de cazuri noi" şi că atât el, cât şi colegii lui sunt îngrijoraţi de creşterea numărului de cazuri zilnice de coronavirus.

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru: Ne așteptam la o creștere, dar nu ne așteptăm să se mențină această creștere

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat vineri seara, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că pentru moment, situaţia poate fi gestionată. Tătaru dă drept cauză a numărului mare de îmbonăviri ignoranţa celor care încalcă regulile de protecție.

”După cum am putut vedea, regulile au fost respectate doar de o parte din populație. Îndemn în acest sens să respectăm aceste reguli pentru a putea parcurge etapele așa cum au fost gândite și pentru a putea să ne gândim și la alte măsuri de relaxare. (...) Ne așteptam la o creștere, dar nu ne așteptăm să se mențină această creștere. Noi facem evaluările săptămânale. Graficele noastre în evaluare arată că dacă aveam pe panta descendentă un indice de 0,6-0,7 transmitere, în aceste zile s-a ridicat la 1,4, adică un pacient poate transmite la 1,4 indivizi. Suntem într-o transmitere comunitară care, în acest moment, este crescută, dar nu este accentuată, avem cazuri care cresc progresiv, nu exponențial. Suntem într-un moment în care trebuie să reamintim că există niște precauții și niște reguli care trebuie respectate și putem controla această creștere”, a avertizat Nelu Tătaru.

Situația cazurilor de coronavirus în România

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, vineri, că alte 320 de cazuri noi de COVID-19 au fost depistate în România, astfel că bilanțul infectărilor a ajuns la 23.400. Din numărul total, 16.555 au fost declarați vindecați și externați, 1.484 au murit.