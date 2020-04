CORONAVIRUS | Raed Arafat: Avem contractate 200 de ventilatoare pentru spitalele din România, dar data la care vor ajunge nu este certă (VIDEO)

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a anunțat, sâmbătă, că au fost contractate 200 de ventilatoare pentru dotarea spitalelor din România în care sunt tratate cazurile de coronvirus, dar data la care acestea vor fi primite este incertă din cauza restricțiilor impuse de autoritățiile din țările de unde este achiziționată această aparatură.

”Am explicat ce problemă avem cu achizițiile în acest moment. Ne confruntăm cu contracte pe care le semnăm în ultimul moment și după o perioadă nu mai putem să le executăm pentru că fie se interzice exportul din țara respectivă sau ne anunță că întârzie din varii motive care nu sunt în controlul nostru.

Noi avem contractate deja 200 de ventilatoare de către ONAC și IGSU pentru spitalele din România, dar în acest moment data la care vor ajunge nu este certă”, a declarat Arafat.

Șeful DSU a precizat că s-au luat măsuri pentru a crește numărul de ventilatoare din unitățile medicale ”prin identificarea a aproximativ 120-130 de ventilatoare în dotarea serviciilor de ambulanță și care pot fi de folos în unitățile de terapie intensivă, dar mai ales prin identificarea a 190 de ventilatoare de terapie intensivă pe care am început să le aducem la București, unde firma importatoar urmează să facă o reparație generală și să le redăm unităților de terapie intensivă”.

Totodată acesta a precizat că Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) poartă negocieri cu firme care să furnizeze echipamentele medicale necesare.

Vorbind despre sprijinul personalului din linia întâi de luptă cu noul coronavirus, Raed Arafat a mai anunțat că în ultimele 24 de ore au fost distribuite către serviciile de urgență din țară și spitalele care tratează pacienșți cu COVID-19 100.000 de măști FFP2 și FFP3, achiziționate prin ONAC.

”Astăzi, de la UNIFARM începem repartiția a 200.000 de măști FFP2, care urmează să fie distribuite în unitățile sanitare și în sectorul medical de urgență. În total, vor fi distribuite aproape 300.000 de măști FFP 2”, a completat secretarul de stat din MAI.

În același timp, acesta a anunțat că săptămâna viitoare 100.000 de combinezoane vor ajunge în România cu o aeronavă militară și că există și alte materiale de protecție care vor ajunge în țara noastră, fiind achiziționate prin UNIFARM, ONAC sau Inspectoratele pentru Situații de Urgență.

Autoritățile au emis, sâmbătă, o nouă ordonanță militară, prin care sunt instituite noi restricții, în contextul înmulțirii cazurilor de COVID-19 pe teritoriul României.

Astfel, a fost impusă carantina totală în localitatea Țăndărei din județul Ialomița. Asta după ce, în zonă nu au fost respectate condițiile de izolare și carantină și s-a ajuns la situația în care 31 din cele 48 de cazuri de contaminare de la nivelul întregului județ sunt în Țăndărei, iar din totalul de opt decedați din Ialomția, șapte sunt din aceeași localitate.

Astfel, măsura carantinării totale înseamnă că în următoarea perioadă se va permite intrarea și ieșirea din localitatea Țăndărei doar pentru transportul de marfă, pentru aprovizionarea populației sau pentru persoanele care nu locuiesc în zona carantinată și care desfășoară activități economice acolo.

Amintim că, potrivit celei mai recente informări transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în România sunt confirmate 3.613 cazuri de infectare cu noul coronavirus. 329 de persoane au fost declarate vindecate, iar 141 au murit.

Cel mai mare focar de COVID-19 din România este în județull Suceava, unde au fost înregistrate 967 de cazuri de contaminare și 41 de decese.

